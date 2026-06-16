Rátalált a szerelem: megmutatta kedvesét A Nagy Ő győztese

Hajnal Bettina ragyog, és ehhez most minden oka megvan. A Nagy Ő egykori győztesének mindennapjait hatalmas érdeklődés övezi, és bár legutóbb még a sikeres törökországi mellplasztikájáról és a nemzetközi klinikával kötött nagyköveti szerződéséről számoltunk be, most nem kisebb hírt jelenthetünk be, minthogy újra fülig szerelmes. Betti mögött nehéz időszak áll, de a testi-lelki megújulás meghozta a gyümölcsét, és láthatóan boldogabb, mint valaha.

A Nagy Ő sztárja újra szerelmes, de ezúttal nem Jákob Zoliba (Fotó: Bors)

A Nagy Ő sztárja a megújulás útjára lépett

Nem titok, hogy a csinos édesanya az elmúlt időszakban a saját fejlődésére és a vállalkozására koncentrált. A külföldi esztétikai beavatkozás nemcsak hatalmas adag önbizalmat adott neki, de az üzleti életben is új kapukat nyitott meg előtte. Betti a telt házzal pörgő szépségszalonja és a közelgő nemzetközi nyílt napja mellett azonban szakított időt a boldogságra is. Úgy tűnik, a belőle áradó pozitív energia és a magabiztosság végül bevonzotta azt a férfit, akire mindig is vágyott.

Megmutatta a titokzatos igazit

A találgatásoknak vége, Betti ugyanis a közösségi oldalán végre megmutatta a szerelmét, a fotókról pedig valósággal lerí a köztük lévő harmónia. A sztár korábban is leszögezte, hogy harmincnégy évesen, egy kislány édesanyjaként már egyáltalán nem hajlandó kompromisszumokat kötni, és nem éri be a tökéletesnél kevesebbel. Az új választottja mellett viszont úgy tűnik végre megkapja azt a maximális támogatást és figyelmet, amire mindig is szüksége volt.

Fontos, hogy a kislánya is elfogadja

Betti számára mindennél fontosabb volt, hogy a kislánya érzelmi biztonsága ne sérüljön, az új családi dinamika azonban tökéletesen működik, és a legnagyobb békességben telnek a mindennapjaik: „Nem elégszem meg kilencvennyolc százalékkal, mert pontosan tudom, hogy én mit tudok adni a másik félnek, és ugyanezt várom el én is” – vallotta be korábban a lapunknak Betti, és úgy tűnik, az élet most tálcán kínálta fel neki a százszázalékos boldogságot. A rajongók persze egy emberként szurkolnak A Nagy Ő egykori sztárjának, hogy ez a tündérmese most már tényleg örökké tartson.