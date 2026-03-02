Bevállalta! Törökországban műttette meg magát a Nagy Ő győztese: „A műsor megadta az önbizalmamat!”

A Nagy Ő Bettinája mindennapjait a műsor óta is rengetegen követik, nem csoda, hogy sokan felkapták a fejüket, amikor legutóbbi bejelentkezése során egy törökországi kórházból üzent. Betti most a Borsnak mesélte el, hogy mi történt pontosan.

A Nagy Ő 2023-as évadának győztese, Betti komoly műtétre vállalkozott volna, utolsó pillanatban azonban módosított az elképzelésein (Fotó: TV2)

Nagy Ő Betti: „Folyamatosan bántottak”

Mint kiderült, Betti egy esztétikai műtétre ment ki Törökországba, és bár tervei között eredetileg az szerepelt, hogy az egész testét átszabatja majd, utolsó pillanatban végül meggondolta magát.

A műsorban folyamatosan bántottak a testemmel, de elsősorban nem emiatt akartam kés alá feküdni, hanem saját magam miatt, mert voltak dolgok, amikkel nem voltam megelégedve

– kezdi a történetét az édesanya, aki egy kifejezetten anyukák külsejét célzó, komplett csomagot akart igénybe venni, a műtét előtt azonban megnézte, hogy milyen látványt nyújtana egy comb zsírleszívás hasplasztikával, ez a kettő pedig megrémítette annyira, hogy visszakozzon.

Szanaszét lettem volna szabdalva, amit már nem akartam bevállalni. Harminc-negyven kiló plusszal esetleg még jól működhet, de 8-10 kiló felesleggel én ezt nem akartam. Úgyhogy az lett a vége, hogy csak mellműtétre jöttem, majd utána fogyókúrázom picit. Ha mégsem lennék maradéktalanul elégedett, később még mindig vissza tudok jönni a többire.

Kórházból, friss kötésekkel jelentkezett a Nagy Ő nyertese, 24 óráig elérhető sztorijában (Fotó: Hajnal Bettina Instagram oldala)

Hajnal Bettina a mellműtét után néhány nappal még mindig nagyon diszkomfortosan érzi magát a bőrében, de mint mondja, ez teljesen természetes, kell hozzá némi idő, hogy az ember sajátjának érezze az implantátumot.

Kaptam hideget-meleget, hogy Törökországba jöttem megcsináltatni, de nekem eddig nincs rossz tapasztalatom. Sokan követnek már és szeretnék hiteles maradni, vannak, akik a videóim alapján döntenek hasonló kérdésekben, így nekem nagyon fontos az, hogy eloszlassam a témával kapcsolatban a tévhiteket. Itt egyetlen rizikó van: ha valami probléma adódik, akkor ki kell jönni még egyszer, de ezzel nekem nincs gondom, mert szeretek utazni.

Jákob Zoli Nagy ő-ként is sikerre vitte a műsort, hosszútávú szerelmet azonban nem talált (Fotó: Szabolcs László)

Megvádolták, hogy Jákob Zoltán fizette a műtétet

Nagy Ő Betti úgy érzi, a műsor meghozta annyira az önbizalmát, hogy már túl tudja tenni magát a negatív kritikákon, noha a családdal: gyerekével vagy párkapcsolattal kapcsolatos kérdésekben őt is nyilván bántják a rosszindulatú hozzászólások.