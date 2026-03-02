Bevállalta! Törökországban műttette meg magát a Nagy Ő győztese: „A műsor megadta az önbizalmamat!”

A Nagy Ő Bettinája mindennapjait a műsor óta is rengetegen követik, nem csoda, hogy sokan felkapták a fejüket, amikor legutóbbi bejelentkezése során egy törökországi kórházból üzent. Betti most a Borsnak mesélte el, hogy mi történt pontosan.
Mint kiderült, Betti egy esztétikai műtétre ment ki Törökországba, és bár tervei között eredetileg az szerepelt, hogy az egész testét átszabatja majd, utolsó pillanatban végül meggondolta magát.
A műsorban folyamatosan bántottak a testemmel, de elsősorban nem emiatt akartam kés alá feküdni, hanem saját magam miatt, mert voltak dolgok, amikkel nem voltam megelégedve
– kezdi a történetét az édesanya, aki egy kifejezetten anyukák külsejét célzó, komplett csomagot akart igénybe venni, a műtét előtt azonban megnézte, hogy milyen látványt nyújtana egy comb zsírleszívás hasplasztikával, ez a kettő pedig megrémítette annyira, hogy visszakozzon.
Szanaszét lettem volna szabdalva, amit már nem akartam bevállalni. Harminc-negyven kiló plusszal esetleg még jól működhet, de 8-10 kiló felesleggel én ezt nem akartam. Úgyhogy az lett a vége, hogy csak mellműtétre jöttem, majd utána fogyókúrázom picit. Ha mégsem lennék maradéktalanul elégedett, később még mindig vissza tudok jönni a többire.
Hajnal Bettina a mellműtét után néhány nappal még mindig nagyon diszkomfortosan érzi magát a bőrében, de mint mondja, ez teljesen természetes, kell hozzá némi idő, hogy az ember sajátjának érezze az implantátumot.
Kaptam hideget-meleget, hogy Törökországba jöttem megcsináltatni, de nekem eddig nincs rossz tapasztalatom. Sokan követnek már és szeretnék hiteles maradni, vannak, akik a videóim alapján döntenek hasonló kérdésekben, így nekem nagyon fontos az, hogy eloszlassam a témával kapcsolatban a tévhiteket. Itt egyetlen rizikó van: ha valami probléma adódik, akkor ki kell jönni még egyszer, de ezzel nekem nincs gondom, mert szeretek utazni.
Nagy Ő Betti úgy érzi, a műsor meghozta annyira az önbizalmát, hogy már túl tudja tenni magát a negatív kritikákon, noha a családdal: gyerekével vagy párkapcsolattal kapcsolatos kérdésekben őt is nyilván bántják a rosszindulatú hozzászólások.
Az, hogy nem lesz jó a mellem, el fogják rontani, vagy minek csinálom, ezek egyáltalán nem érdekelnek. Az már egy másik történet, hogy minden beavatkozásra nagyon érzékeny vagyok, két-háromszor nehezebben viselem, mint egy átlag ember, a negyedik nappal a műtét után már sokkal jobb a közérzetem. Nem mondom, hogy komfortosan mozgok, de próbálkozom, mert muszáj.
Bettit egyébként édesapja kísérte ki a műtétre, édesanyja a kislányával maradt otthon kilenc napra.
Nagyon cuki a kislányom, bármit kitalálok az életünkkel kapcsolatban, ő teljes mértékben egyetért. Nyilván, ha nem tetszik neki valami, azt mondani szokta, de ha a saját életemről van szó, akkor nem szokott beleszólni: pontosan tudja, hogy úgy fogok dönteni, hogy az neki nem lesz rossz, nekem pedig kimondottan előnyös lesz. Most anyukámmal vannak otthon suliba jár, nem esett ki a hétköznapokból. Még egy új tengerimalacot is kapott, úgyhogy kompenzáltam a távollétemet.
A hazaút egyébként még napokig várat magára, ezzel kapcsolatban Betti egy kicsit még izgul, de bizakodó.
Kíváncsi vagyok, hogy bírja majd az implantátum a repülőutat, de elvileg nem lehet semmi probléma, felszívódó varratokat kaptam és nagyon szorosan le vagyok ragasztva, az implantátum pedig csúcskategóriás. Persze azonnal megkaptam, hogy Jákob Zoli fizette a műtétet, de nem is számítottam másra, ezzel számoltam, hogy így lesz. De nem foglalkozom vele, néhány hét múlva hozom majd a fotókat meg a videókat az egészről, szeretnék az új külsőmmel egy fotózásra is elmenni.
