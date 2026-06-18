„Mint egy igazi hercegnő” – ezt neked is látnod kell: Nádai Anikó földöntúli szépsége mindenkit rabul ejtett

Mint ismeretes, Nádai Anikó és szerelme, Hajmásy Péter év elején még lelkesen tervezték az esküvőjüket, az élet azonban közbeszólt.
Az egykori sportoló ugyan már korábban is tudott szívritmuszavaráról, azonban egy rutinvizsgálatnak induló ellenőrzés során kiderült, hogy a probléma sokkal súlyosabb, mint azt eddig gondolták. A diagnózis pedig nem mást volt, mint aortatágulat, egy olyan rendellenesség, amely kezelés nélkül bármelyik pillanatban végzetessé válhatott volna.
Hajmásy Péterre ezért nyitott szívműtét várt, felépülése során pedig szerelme végig mellette volt és együtt küzdöttek azért, hogy mindenen a rendben legyen. Így természetesen azt is el kellett halasztaniuk, hogy kimondják a boldogító igent, most viszont mégis egy esküvőről jelentkezett be Nádai Anikó és kedvese.
A gyönyörű műsorvezető követi a fotók látták pedig azt se tudták, milyen dicséretet írjanak:
„Csodálatos NŐ vagy Anikó, legyen minden pillanat boldog az életedben!”
„Szépséges vagy Anikó!”
„Nagyon szépek vagytok!!”
„Nagyon jól nézel ki, mint egy igazi hercegnő”
– írták mások mellett.
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