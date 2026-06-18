„Mint egy igazi hercegnő” – ezt neked is látnod kell: Nádai Anikó földöntúli szépsége mindenkit rabul ejtett

Mint ismeretes, Nádai Anikó és szerelme, Hajmásy Péter év elején még lelkesen tervezték az esküvőjüket, az élet azonban közbeszólt.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az egykori sportoló ugyan már korábban is tudott szívritmuszavaráról, azonban egy rutinvizsgálatnak induló ellenőrzés során kiderült, hogy a probléma sokkal súlyosabb, mint azt eddig gondolták. A diagnózis pedig nem mást volt, mint aortatágulat, egy olyan rendellenesség, amely kezelés nélkül bármelyik pillanatban végzetessé válhatott volna.