Monique Covet kimondta: Apja kergette bele a szexiparba

Mondhatjuk, hogy Monique Covet útja tipikusan indult, már ami a pornóipart illeti. Hiszen bár a 2000-es évek celluloid üdvöskéi közül csak kevesen mesélnek őszintén a kezdetekről, számos pletyka kering arról, hogy szinte kamaszlány korukban csaptak le rájuk és szorult élethelyzetükre kínáltak megoldást egy-egy felnőttfilmes szerződéssel. Monique Covet meghódította a világot és gyakorlatilag évtizedeken át volt a szexipar állócsillaga. Most pedig elérkezettnek látta az időt, hogy felfedje a kíméletlen igazságot. Ehhez pedig Hajdú Pétert és a Frizbit választotta.
Minden pornósztár mögött áll egy erőszakos apa és egy megfélemlítésben élő anya - nem törvényszerű, de mégis csak igaznak tűnő állítás ez. Különösképpen, ha Monique Covet karrierútjára tekintünk. A szexipari világklasszis így mesélt a kezdetekről:
„Tizenhat éves korom óta modellkedtem. Eleinte teljesen normális modellmunkáim voltak, például reklámfilmekben szerepeltem. Regisztrálva voltam a régi Filmgyárban.
Volt egy menedzser, aki meglátta a fotóimat és kiküldte őket Pierre Woodmannek Párizsba.
Ő végül kihívott magához” – mesélt karrierje kezdetéről a Frizbi stúdiójában Monique Covet, akinek a története eddig egyenesnek tűnik, pedig valójában nagyon nem az volt.
„Az egész történet előzménye az volt, hogy elég rossz volt a gyermekkorom. Mondhatjuk úgy, hogy engem apu kidobott otthonról tizenhét éves koromban. Mivel nem volt hol laknom és nem volt pénzem sem, lementem a Balatonra egy éjszakai klubba dolgozni. Amikor vége lett a szezonnak, ott várt egy távirat, amiben megkaptam azt a bizonyos, párizsi meghívást. Ott voltam minden nélkül, pici lányként és mondtam, hogy jó, megyek” – mondta a ledöbbent Hajdú Péternek Monique, aki ezzel lezártnak tekintette az erőszakos apa témakörét, de a műsorvezető visszakérdezett, „A szüleim éppen ebben az időben váltak el. Anyu adta be a válókeresetet, mivel nagyon sok nézeteltérés volt köztük. Apukámnak ugyanis nem volt az a nagyon kedves természete.
Apu fegyveres testületnél dolgozott és azt hitte, hogy otthon is aszerint a szigor és szabályrendszer szerint kell élnünk”
– fogalmazott az egykori pornósztár, majd kimondta, édesapja őt és édesanyját is bántalmazta. Ez tehát Monique Covet „sikersztorijának” rövid története.
