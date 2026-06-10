Sydney Sweeney elárulta, mikor lesz OnlyFans-oldala

Sydney Sweeney nyíltan beszélt arról, hogy vajon az Eufória című sorozatban szereplő karakteréhez hasonlóan vállalna‑e a felnőttfilmes vagy OnlyFans-karriert.

Mit gondol Sydney Sweeney a felnőttfilmes karrierről? (Fotó: AdMedia / MediaPunch)

Lesz OnblyFans-oldala Sydney Sweeney-nek?

Az Euphoria utolsó évadában a főszereplő, Cassie Howard – akit a 28 éves Sydney alakít – a felnőtt tartalmak világába merült el. Hogy híresebb és gazdagabb legyen, úgy döntött: levetkőzik ország-világ előtt. Ez azt jelentette, hogy karaktere miatt a színésznőnek néhány igazán kellemetlen jelenetet kellett elvállalnia, többek között kutya- és babaruhában, ami sok nézőt kiakasztott.

A Vanity Fair magazinnak adott interjújában Sydney Sweeney hangsúlyozta, hogy Cassie életmódja nem az övé. Elmondta, hogy a sorozat alkotójának, Sam Levinsonnak köszönheti, hogy ennyire meggyőzően tudta ábrázolni Cassie-t, és hogy képes volt eljátszani a felnőtt tartalmakhoz kapcsolódó jeleneteket is.

Elküldte nekem a forgatókönyvet, és már benne voltak Cassie jelenetei, a felnőttfimes részek is. Utána felhívott és beszéltünk róla.

Sweeney elmondta, hogy bár nem ért egyet Cassie döntéseivel, ő mégis egy karaktert játszik, és Cassie-vel ellentétben nem vágna bele ebbe a karrierbe.

Ez Cassie élete, és az, hogy igazságot szolgáltathatok neki, és úgy játszhatom el, ahogyan kell, életre kelti Sam vízióját. Így tudom a lehető legsebezhetőbb és legőrültebb módon megformálni őt.

Sydney szerint Cassie a sorozat teljes időtartama alatt kétségbeesetten vágyott arra, hogy bárki és mindenki szeresse. Hozzátette, hogy mások elismerésére volt szüksége ahhoz, hogy valakinek érezze magát. Ez vezetett végül a felnőttfilmes tartalmakhoz, amelyeket Cassie a tisztelet és figyelem megszerzésének eszközeként használt – írja a Daily Star.

Azaz akik arra várnak, hogy Sydney Sweeney más színésznők (valamint az Eufóriában általa életre keltett Cassie) útját követve OnlyFans-oldalt nyit, csalódniuk kell: valószínűleg ezt a lépést soha nem fogja megtenni a csinos világsztár.