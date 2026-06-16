Hiába nyert pert Miló Viki, senki sem fogja neki kifizetni a megítélt milliókat

Közel négy évig tartó küzdelem ért véget Miló Viki számára. A bokszoló hosszú évek óta szenvedélyesen foglalkozik kutyatenyésztéssel, és rendszeresen jár kutyakiállításokra, most pedig végül megnyerte a pert az állatorvossal szemben, akit három újszülött kiskutyája halála miatt perelt be. Ugyanis a bíróság kimondta, hogy az állatorvos felelős a tragédiáért, a megítélt kártérítéshez valószínűleg soha nem jut hozzá.

Miló Viki nem adta fel, küzdött az igazságért (Fotó: Knap Zoltán / hot! magazin/Archív)

Miló Viki kutyái a szülés után azonnal meghaltak

Viki felidézte, hogy 2022-ben egy előre egyeztetett császármetszésre kérte fel azt az állatorvost, aki már hosszú ideje kezelte a kutyáit.

„Felkértem egy doktornőt, aki már több mint két éve kezelte a kutyáimat, egy előre tervezett programozott császármetszésre. A doktornő kijelölte az időpontot, és amikor megtörtént a műtét, azzal szembesültem, hogy három meghalt” – mondta Miló Viki a TV2 Mokka műsorában.

A tragédia azonban ezzel még nem ért véget. Az anya kutyus, Vénusz állapota is hirtelen rosszabbodott, Viki pedig attól rettegett, hogy őt is elveszíti. A sportoló több mint egy hónapon át hordta kezelésre a kutyáját, aki végül szerencsére felépült. A három kiskutyán azonban már nem lehetett segíteni. Az ügyben készült szakértői vélemény szerint az állatorvos túl korán végezte el a császármetszést.

„Az orvosi szakvélemény szerint túl hamar történt meg a császármetszés, az 56. napon lehettek még a kiskutyák, és ilyenkor még nincs kifejlődve a tüdő, tehát levegőt sem tudtak venni, ezért haltak meg.”

Négy évig tartott a per (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Miló Viki bokszolás után ma már a kutyái jelentik neki a mindent

Viki nem hagyta annyiban a történteket, és bírósághoz fordult. Az eljárás hosszú évekig húzódott, de végül számára kedvező ítélet született. Miló Viki pert nyert.

Az ítélet kimondta, hogy a három kiskutya haláláért a doktornő a felelős, de mivel az orvosnak nem volt felelősség biztosítása, a rendelőt vezető kft.-vel kerültem jogviszonyba, őket pereltem be, viszont ez a kft. három év alatt veszteséges lett, és senkitől nem tudom behajtani, amit megítélt a bíróság. A bíróság 2,8 millió forintot ítélt meg.

A bokszoló számára tehát a jogi elégtétel megszületett, az igazságot kimondták, de a veszteséget semmi sem pótolhatja. Miló Viki azóta is ugyanazzal a szeretettel és odaadással foglalkozik a kutyáival, mint korábban, de a négy évvel ezelőtti tragédia örökre nyomot hagyott benne. Bár a pert megnyerte, a három elveszített kiskutya emléke és az átélt fájdalom valószínűleg egész életében elkíséri majd.