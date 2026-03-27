Miló Viki pert nyert, mégis padlón van: "Ha beszélni kell róla, szó szerint rosszul vagyok..."

Miló Viki
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 10:00
A népszerű sportoló hosszú éveken át pereskedett elpusztult kiskutyái ügyében. Miló Viki ügye lezárult, és bár az ítélet kimondta az orvosi műhibát, nem mindennel elégedett az ítélet kapcsán a Házasság első látásra sztárja.
Miló Viki nevét világbajnok ökölvívóként ismerte meg az ország, az elmúlt években azonban televíziós műsorokban is feltűnt, többek között a TV2 Házasság első látásra című reality-jében. Most azonban egy sokkal súlyosabb ügy miatt került ismét a figyelem középpontjába. A sportoló három kiskutyáját veszítette el egy állatorvosi beavatkozás során, aminek következtében évekig harcolt az igazáért. Az ügy több bírósági szakaszon is átesett, és március 10-én újabb tárgyalást tartottak.

Miló Viki kutyája sürgősségi császárra lett kiírva, a végzetes műtéten során három kiskutya vesztette életét, ezért perre vitte az ügyet
Miló Viki kutyája sürgősségi császárra lett kiírva, a végzetes műtéten során három kiskutya vesztette életét, ezért perre vitte az ügyet (Fotó: Markovics Gábor)

Miló Viki pere lezárult

Miló Viki elárulta, hogy a bíróság egyértelműen kimondta az állatorvos felelősségét, de a történet ettől még nem ért véget, sőt, a legnehezebb része talán csak ezután következett. 

A másodfokú bíróság jóváhagyta az elsőfokú ítéletet, innentől kezdve kimondott tény, hogy orvosi műhiba történt, a doktornő ölte meg a három kiskutyámat. Ezért a késedelmi kamatokkal és a perköltségek rájuk eső részével együtt összesen körülbelül 2,8 millió forint kártérítést ítélt meg a nekem a bíróság, amit tizenöt napon belül ki kellett volna fizetniük. Viszont a cég jelenleg a cégbíróság szerint veszteséges, és három eljárás van ellene. Ezért elmentem egy behajtó céghez, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Azt a szomorú választ kaptam, hogy valójában semmit, ugyanis nincs kin behajtani a pénzt, amit nekem ítéltek. A doktornő pedig bebújt a cég mögé. Hatalmas pénzkiesés volt nekem, mindenestül körülbelül 7,5 millió forint. Tele vagyok tartozásokkal a mai napig, és amire vissza tudom fizetni, az sok idő lesz. De leginkább az igazságérzetemet bántja, hogy még egy bocsánatkérést sem kaptam az állatorvos részéről azóta sem

– kezdte lapunknak Miló Viki bokszoló.

A helyzet azonban egyre bonyolultabbá vált, és hiába született ítélet, a gyakorlatban ez nem jelentett valódi megoldást.

Alapvetően a doktornőt akartuk beperelni, aki a hibát elkövette, de felelősségbiztosítás hiánya miatt az orvosi rendelőt üzemeltető céggel kerültem jogviszonyba. 3 éve húzódik az ügy, és mivel a doktornőnek nem volt felelősségbiztosítása, ezért feljelentettük a Magyar Állatorvosi Kamaránál, ami miatt megvonták az önálló praxis engedélyét. Az igazán döbbenetes az volt, amikor megtudtam, hogy hamarosan újra munkába állt, és egy mogyoródi állatorvosi rendelőben kezdett dolgozni

– mondta csalódottan a Borsnak az egykori ökölvívó.

Miló Viki a Házasság első látásra műsora alatt is pereskedett

A történtek nemcsak érzelmileg viselték meg, hanem az egész életére hatással voltak, a tenyészetét is fel kellett adnia egy időre.

A mai napig, ha erről beszélni kell, nagyon nagy fájdalom van bennem. Két és fél évig leállt a tenyészetem a történtek után, ráadásul minden pénzemet a perbe öltem és sokáig úgy voltam vele, hogy abba is hagyom a kutyázást, annyira megviselt ez az egész” – tette hozzá.

Miló Viki kutyái: ők jelentik számára a legnagyobb boldogságot, ezért is érintette ennyire fájdalmasan a veszteség (Fotó: Miló Viktória)

A legnehezebb azonban nem az anyagi veszteség, hanem az, amit átélt.

Amíg élek, nem fogom tudni elengedni azt a képet, hogy a három kiskutya feküdt az asztalon. Nem tudom kitörölni az emlékezetemből, mintha egy horrorfilm forgott volna a műtét napjaiban. Nem kívánom senkinek ezt az érzést, és ami a legborzalmasabb, hogy semmi sérelem nem érte a doktornőt. Azt a fájdalmat, ami ért, sosem fogom tudni feldolgozni, amikor beszélni kell róla, szó szerint rosszul vagyok

 – zárta megtörten.

Miló Viki elárulta, hogy a nehézségek ellenére újrakezdte a tenyésztést, és az új kiskutyák a hatalmas erőt adnak neki. A szeretet, amit tőlük kap, valamelyest kárpótolják a történtek után.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu