Miló Viki pert nyert, mégis padlón van: "Ha beszélni kell róla, szó szerint rosszul vagyok..."

Miló Viki nevét világbajnok ökölvívóként ismerte meg az ország, az elmúlt években azonban televíziós műsorokban is feltűnt, többek között a TV2 Házasság első látásra című reality-jében. Most azonban egy sokkal súlyosabb ügy miatt került ismét a figyelem középpontjába. A sportoló három kiskutyáját veszítette el egy állatorvosi beavatkozás során, aminek következtében évekig harcolt az igazáért. Az ügy több bírósági szakaszon is átesett, és március 10-én újabb tárgyalást tartottak.

Miló Viki kutyája sürgősségi császárra lett kiírva, a végzetes műtéten során három kiskutya vesztette életét, ezért perre vitte az ügyet (Fotó: Markovics Gábor)

Miló Viki pere lezárult

Miló Viki elárulta, hogy a bíróság egyértelműen kimondta az állatorvos felelősségét, de a történet ettől még nem ért véget, sőt, a legnehezebb része talán csak ezután következett.

A másodfokú bíróság jóváhagyta az elsőfokú ítéletet, innentől kezdve kimondott tény, hogy orvosi műhiba történt, a doktornő ölte meg a három kiskutyámat. Ezért a késedelmi kamatokkal és a perköltségek rájuk eső részével együtt összesen körülbelül 2,8 millió forint kártérítést ítélt meg a nekem a bíróság, amit tizenöt napon belül ki kellett volna fizetniük. Viszont a cég jelenleg a cégbíróság szerint veszteséges, és három eljárás van ellene. Ezért elmentem egy behajtó céghez, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Azt a szomorú választ kaptam, hogy valójában semmit, ugyanis nincs kin behajtani a pénzt, amit nekem ítéltek. A doktornő pedig bebújt a cég mögé. Hatalmas pénzkiesés volt nekem, mindenestül körülbelül 7,5 millió forint. Tele vagyok tartozásokkal a mai napig, és amire vissza tudom fizetni, az sok idő lesz. De leginkább az igazságérzetemet bántja, hogy még egy bocsánatkérést sem kaptam az állatorvos részéről azóta sem

– kezdte lapunknak Miló Viki bokszoló.

A helyzet azonban egyre bonyolultabbá vált, és hiába született ítélet, a gyakorlatban ez nem jelentett valódi megoldást.

Alapvetően a doktornőt akartuk beperelni, aki a hibát elkövette, de felelősségbiztosítás hiánya miatt az orvosi rendelőt üzemeltető céggel kerültem jogviszonyba. 3 éve húzódik az ügy, és mivel a doktornőnek nem volt felelősségbiztosítása, ezért feljelentettük a Magyar Állatorvosi Kamaránál, ami miatt megvonták az önálló praxis engedélyét. Az igazán döbbenetes az volt, amikor megtudtam, hogy hamarosan újra munkába állt, és egy mogyoródi állatorvosi rendelőben kezdett dolgozni

– mondta csalódottan a Borsnak az egykori ökölvívó.