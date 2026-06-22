Mihályfi Luca besokallt: új dalában üzen a rosszakaróinak

Forró nyár, látványos show és egy igazi odamondós dal – Mihályfi Luca ezúttal nem fogta vissza magát. Az énekesnő új szerzeményével azoknak üzen, akik valaha bántották, kritizálták vagy megpróbálták letörni a lelkesedését.

Mihályfi Luca a rosszindulatú kommentelőknek üzen az új dalával (Fotó: Markovics Gábor)

Mihályfi Luca új dalát a Plázson adja elő először

Mihályfi Luca már gőzerővel készül a nyár egyik legfontosabb fellépésére, ahol először adja elő élőben az új dalát.

„Június 26-án lesz az AstroFest, ahol a Plázson fellépek, ami egy nagyon nagyívű produkció lesz. Táncolni fogok, lesznek táncos lányok is a színpadon, és az egésznek egy kicsit Britney Spears-hangulata lesz. Itt fogom előadni először élőben ezt a dalt, ami előtte már megjelenik majd” – mesélte izgatottan a Borsnak.

A dalban ráadásul nem egyedül hallhatjuk: duettpartnere Belano lesz.

„Nagyon jó volt vele dolgozni, szerintem egy igazi aranyember és elképesztően tehetséges. Amikor megkértem, hogy legyen a dal duettpartnere, azonnal igent mondott.”

Az új számban Mihályfi Luca ezúttal azoknak üzen, akik valaha megbántották.

Ez egy nagyon erős, odamondós szám lett, és nagyon örülök, mert a videóklip is pontosan olyan lett, amilyennek elképzeltem. Remélem, hogy a nézők is szeretni fogják.

Az énekesnő elárulta, hogy a dal témáját saját tapasztalatai ihlették.

„Valóban egyfajta visszaszólás azoknak az embereknek, akik valaha rosszat akartak nekem, csúnyán kritizáltak vagy bármilyen módon bántottak. Szerintem minden zenész életében eljön az a pillanat, amikor ír egy ilyen dalt” – mondta Luca.

„Én most nagyon elégedett vagyok az életemmel, szeretem, amit csinálok, de tudom, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez nagyon fájdalmas lehet. Szomorú belegondolni, hogy valaki arra szán időt, hogy másokat bántson ahelyett, hogy a saját életével foglalkozna.”

Nem érdekli, hogy mit gondolnak róla mások (Fotó: Instagram)

Mihályfi Luca dalaihoz mindig a saját életéből merít ihletet

Szerencsére őt már nem tudják megtörni a rosszindulatú kommentek.

Őszintén, engem ezek már nem nagyon hatnak meg. Sokszor inkább nevetek rajtuk. Mindig arra gondolok, hogy van mögöttem egy fantasztikus rajongótábor és sok olyan ember, aki azért szeret, amilyen vagyok.

Az énekesnő úgy véli, még az is jó jel, ha megosztja az embereket.