„Nem fogok megváltozni!” – a trágárkodó Mihályfi Luca beszólt a kritikusainak

Mihályfi Luca neve az utóbbi időben egyet jelent a provokációval, a vadító szettekkel és a kendőzetlen őszinteséggel. A fiatal tehetség cseppet sem szégyenlős, ha a teste megmutatásáról vagy éppen a határok feszegetéséről van szó, amivel rendszeresen megosztja a közvéleményt. Öltözködése és magatartása már eddig is sokak bögyében volt, de ami most történt, arra senki sem számított. Most az egyik zenésztársánál is elszakadt a cérna!
A trágár és igencsak fülledt sorok láttán sokan elhűltek, de a legnagyobb bombát Zámbó Krisztián robbantotta. A hírességnél olyannyira betelt a pohár a nyers megfogalmazástól, hogy nem bírta ki szó nélkül, és keményen odaszólt az énekesnő posztja alá:
Miért kell a mai tehetségek szövegében benne lenni a F…. Stb???
– tette fel a dühös kérdést Krisztián, számon kérve a mai generáció zenei kultúráját.
Mivel nemcsak Zámbó Krisztián, hanem más zenészek is durván beszóltak neki a stílus miatt, Luca elérkezettnek látta az időt, hogy tisztázza a helyzetet. Ahelyett, hogy szabadkozott volna, az énekesnő büszkén és emelt fővel magyarázta meg, miért használ ennyi trágár kifejezést a hamarosan megjelenő számában.
Mint elmondta, a dal hátterében egy zseniális, csípős fricska áll: a csúnya szavakat valójában maguk a gyűlölködők adták a szájába!
Az a fotó ilyen-olyan szexuális tartalom, pornográf és hasonlókat írogattatok... Szóval a lényeg az, hogy ezek valós kommentek, amelyeket beleírtam ebbe a dalba, és ezekből inspirálódtam. És hogyha valaki, bárki, akárki arra gondolna, hogy „Úristen, de trágár vagyok”, amúgy meg igazából ez a művészi szabadság. Nem tudom, hallottátok-e Vinni-nek a dalait vagy Dash-nek a dalait, amiket amúgy én is hallgatok. A művészeknek adjuk már meg ezt a szabadságot, hogy azt írják bele a dalaikba, amit szeretnének. Ez egy olyan dal, ami arról szól, hogy az emberek miket szoktak a gonosz kommentekben írni nekem, és hogy valójában egyáltalán nem érdekel
– vágott vissza a bírálóknak Mihályfi Luca TikTok-videójában.
Luca elmondása szerint az új dal egyfajta terápia és válaszcsapás is egyben a netes zaklatók felé. A dal pontosan arról szól, hogy az emberek milyen gonosz kommenteket zúdítanak rá nap mint nap, és hogy őt ez valójában egyáltalán nem érdekli. Üzenete a kritikusoknak és Zámbó Krisztiánnak is egyértelmű:
Nem érdekel, nyugodtan írjátok le.
„De ettől az életem nem fog megváltozni, és én sem fogok megváltozni. Ha pedig nem tetszik, akkor lapozz el, és hallgass egy másik előadót, mert ő biztos jobban fog tetszeni!”
Bár sokan már a teljes dal ismerete nélkül kongatják a vészharangot, a számot eddig csak a klipforgatáson jelenlévők ismerhetik, ahol a Belanóval közös munka során vizuálisan is rendkívül erős, profi képek születtek. Luca arra emlékeztette a fanyalgókat, hogy tud ő finom és lírai is lenni – ott van például a Rendben vagy az Angyal című száma, amelyek fennkölt, magasztos és érzelmes dalok. Úgy véli, egy igazi előadó attól brillírozik, ha sok műfajban meg tudja magát mutatni, és a trágár rap vagy pop éppúgy a művészet része, mint a szerelmes balladák.
„Magyarországon van egy ilyen általános bevett szokás valamiért, hogy a nemtetszésnek azonnal hangot adnak az emberek. Amivel amúgy egyáltalán nincs baj, hiszen szólásszabadság van” – tette hozzá Luca, de arra kéri a rajongóit, hogy akiknek bejön ez a vagány stílus, azok árasszák el lájkokkal a felületeit.
Végül Mihályfi Luca párja, Hegyes Berci egy olyan gondolattal zárta a védőbeszédét, ami után a kritikusok is elgondolkodhatnak:
Szerintem a művészi szabadságban teljesen belefér bármi. Egyik zene sem rossz, senkinek a zenéje sem rossz, csak más. Minden zene készül valakinek, akinek ez nem tetszik, az ne hallgassa, és lapozzon tovább. Kész. Nem tudom, miért nem tud ez ennyire egyszerű lenni.
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