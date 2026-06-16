„Nem fogok megváltozni!” – a trágárkodó Mihályfi Luca beszólt a kritikusainak

Mihályfi Luca neve az utóbbi időben egyet jelent a provokációval, a vadító szettekkel és a kendőzetlen őszinteséggel. A fiatal tehetség cseppet sem szégyenlős, ha a teste megmutatásáról vagy éppen a határok feszegetéséről van szó, amivel rendszeresen megosztja a közvéleményt. Öltözködése és magatartása már eddig is sokak bögyében volt, de ami most történt, arra senki sem számított. Most az egyik zenésztársánál is elszakadt a cérna!

Mihályfi Luca nem tagadja, hogy mer önmaga lenni és ettől ilyen figyelemfelkeltő az, amit csinál (Fotó: Instagram / Instagram)

Mihályfi Luca kapott hideget és meleget is

A trágár és igencsak fülledt sorok láttán sokan elhűltek, de a legnagyobb bombát Zámbó Krisztián robbantotta. A hírességnél olyannyira betelt a pohár a nyers megfogalmazástól, hogy nem bírta ki szó nélkül, és keményen odaszólt az énekesnő posztja alá:

Miért kell a mai tehetségek szövegében benne lenni a F…. Stb???

– tette fel a dühös kérdést Krisztián, számon kérve a mai generáció zenei kultúráját.

Mihályfi Luca botrányain mindenki csámcsog

Mivel nemcsak Zámbó Krisztián, hanem más zenészek is durván beszóltak neki a stílus miatt, Luca elérkezettnek látta az időt, hogy tisztázza a helyzetet. Ahelyett, hogy szabadkozott volna, az énekesnő büszkén és emelt fővel magyarázta meg, miért használ ennyi trágár kifejezést a hamarosan megjelenő számában.

Mint elmondta, a dal hátterében egy zseniális, csípős fricska áll: a csúnya szavakat valójában maguk a gyűlölködők adták a szájába!

Az a fotó ilyen-olyan szexuális tartalom, pornográf és hasonlókat írogattatok... Szóval a lényeg az, hogy ezek valós kommentek, amelyeket beleírtam ebbe a dalba, és ezekből inspirálódtam. És hogyha valaki, bárki, akárki arra gondolna, hogy „Úristen, de trágár vagyok”, amúgy meg igazából ez a művészi szabadság. Nem tudom, hallottátok-e Vinni-nek a dalait vagy Dash-nek a dalait, amiket amúgy én is hallgatok. A művészeknek adjuk már meg ezt a szabadságot, hogy azt írják bele a dalaikba, amit szeretnének. Ez egy olyan dal, ami arról szól, hogy az emberek miket szoktak a gonosz kommentekben írni nekem, és hogy valójában egyáltalán nem érdekel

– vágott vissza a bírálóknak Mihályfi Luca TikTok-videójában.