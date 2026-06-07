A cérnatanga semmi nem volt! Mihályfi Luca szinte meztelen lesz legújabb koncertjein? – Fotón az istennő

Mihályfi Luca újra felhívta magára a figyelmet a közösségi médiában. Az énekesnő egy látványos, merész ruhában posztolt új fotót az Instagram-oldalán, amelytől mindannyiunknak leesett az álla.

Mihályfi Luca nem tagadja, hogy mer önmaga lenni (Fotó: Instagram)

Mihályfi Luca tangában virít

Nem lehet nem beszélni róla: Mihályfi Luca tangás fotójától az ész is megáll!

A képen egy fekete csőtopot, hozzá illő alsórészt és combig érő csizmát visel, a válláról lecsúsztatott bőrdzseki csak még vagányabbá teszi az összeállítást. Luca egy fémfal előtt pózol, miközben magabiztosan néz a kamerába.

Az énekesnő az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került. Rajongói szerint Luca egyre magabiztosabb, és tudatosan alakítja saját stílusát, amelyben a nőies és merész darabok is fontos szerepet kapnak. Mások viszont úgy vélik, hogy az utóbbi időben egyre több hangsúlyt kapnak a kihívó fotók.

Mihályfi Luca azonban láthatóan nem foglalkozik a kritikákkal, és továbbra is olyan tartalmakat oszt meg, amelyek közel állnak hozzá. A mostani bejegyzése is azt mutatja, hogy nem fél megmutatni szexibb oldalát sem. Lehet, hogy következő koncertjein már ebben a szerelésben láthatják rajongói a bombázót?

Mihályfi Luca testét alig takarja valami (Fotó: Instagram / Mihályfi Luca)

Mihályfi Luca öltözéke kiverte a biztosítékot

Az utóbbi időben egyre többször vállal be merészebb darabokat a gyönyörű énekesnő. A dicséretek mellett azonban nem maradnak el a kritikus hangok sem: vannak, akik úgy vélik, Hegyes Berci párja egyre inkább túllő a célon.

Mihályfi Luca majálisos fellépésével vívta ki először a közönség haragját, amikor farmernadrágjából kilógott a falatnyi kis tangája. Az énekesnő azonban reagált a támadásokra: elmondása szerint ő a mindennapokban is extravagáns outfitekben jelenik meg, a tanga pedig már-már védjegyévé vált.

Míg egyesek felháborodva követik nyomon Luca újabb és újabb szettjeit, addig követői védelmére kelnek, mondván, az énekesnő saját stílusával kísérletezik, ami igenis vadítóan jól áll neki!