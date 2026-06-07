A cérnatanga semmi nem volt! Mihályfi Luca szinte meztelen lesz legújabb koncertjein? – Fotón az istennő

Mihályfi Luca újra felhívta magára a figyelmet a közösségi médiában. Az énekesnő egy látványos, merész ruhában posztolt új fotót az Instagram-oldalán, amelytől mindannyiunknak leesett az álla.
Nem lehet nem beszélni róla: Mihályfi Luca tangás fotójától az ész is megáll!
A képen egy fekete csőtopot, hozzá illő alsórészt és combig érő csizmát visel, a válláról lecsúsztatott bőrdzseki csak még vagányabbá teszi az összeállítást. Luca egy fémfal előtt pózol, miközben magabiztosan néz a kamerába.
Az énekesnő az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került. Rajongói szerint Luca egyre magabiztosabb, és tudatosan alakítja saját stílusát, amelyben a nőies és merész darabok is fontos szerepet kapnak. Mások viszont úgy vélik, hogy az utóbbi időben egyre több hangsúlyt kapnak a kihívó fotók.
Mihályfi Luca azonban láthatóan nem foglalkozik a kritikákkal, és továbbra is olyan tartalmakat oszt meg, amelyek közel állnak hozzá. A mostani bejegyzése is azt mutatja, hogy nem fél megmutatni szexibb oldalát sem. Lehet, hogy következő koncertjein már ebben a szerelésben láthatják rajongói a bombázót?
Az utóbbi időben egyre többször vállal be merészebb darabokat a gyönyörű énekesnő. A dicséretek mellett azonban nem maradnak el a kritikus hangok sem: vannak, akik úgy vélik, Hegyes Berci párja egyre inkább túllő a célon.
Mihályfi Luca majálisos fellépésével vívta ki először a közönség haragját, amikor farmernadrágjából kilógott a falatnyi kis tangája. Az énekesnő azonban reagált a támadásokra: elmondása szerint ő a mindennapokban is extravagáns outfitekben jelenik meg, a tanga pedig már-már védjegyévé vált.
Míg egyesek felháborodva követik nyomon Luca újabb és újabb szettjeit, addig követői védelmére kelnek, mondván, az énekesnő saját stílusával kísérletezik, ami igenis vadítóan jól áll neki!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.