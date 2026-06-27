Mihályfi Luca nem áll le! Ismét hiányos öltözékben állt színpadra

Mihályfi Luca az elmúlt időben olyan stílust villantott, amivel nem nagyon sikerült elnyernie az emberek tetszését, sőt inkább ellene fordultak. Az énekesnő pénteki koncertjén azonban így is rengetegen voltak kint, köztük tini lányok is, akik első sorból nézték végig a vonaglást, amit Luca művelt a színpadon. Mihályfi Luca korábban elárulta, hogy nem tervez ebből visszavenni és a nyáron extra szettekben fog majd mutatkozni. Ez be is igazolódott, mivel ismét megmutatta formás alakját, így megint van min élvezkedni az internet népének.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata törthetetlen, mivel Berci most is kiállt Luca mellett (Fotó: Instagram)

Mihályfi Luca ismét megvillantotta formás popsiját

Az énekesnő korábban a majálison verte ki ennyire a biztosítékot, ám a mostani kiakadás nem is feltétlen a kevés ruha, vagy a bombázó teste miatt volt, hanem sokkal inkább a zene nélküli éneklése okán. A rajongók elég komolyan kikezdték, amiért – elmondásuk szerint – hamisan énekelt a színpadon. Ez viszont a fiatal rajongóknak nem is tűnt fel, mivel ők inkább Luca nagyszerű formáján és hiányos öltözékén ámuldoztak.

Sajnos ez a színvonal

— írta az egyik kommentelő Luca rajongójának videója alá.

Ezek között a hozzászólások között nem volt olyan komment, amelyik bíztatta volna Lucát, csakis olyan, aki nem értette, hogy az énekesnő hogyan kaphatott helyet a Plázs színpadján.

Hegyes Berci azonban megvédte párját

Sokan a TV2 Dancing with the Stars műsorából ismerik a párost, akik azóta boldog kapcsolatban élnek. Berci folyamatosan kiáll Luca mellett és támogatja mindenben, még a kirívó öltözködésben is.

A mai napon több videót is megosztott Luca koncertjéről, amin büszkélkedik azzal, hogy ennyire bombázó csaja van.

Annyira büszke vagyok rád. A csajom egy szupersztár

— fogalmazta meg Instagram történetében Hegyes Berci.

Azt tényleg nem lehet mondani, hogy Mihályfi Lucának nincsen bombázó teste, amit ő sem próbál eltitkolni. Kirívó szettjeivel és folyamatos vonaglásával mindig képes felhívni magára a figyelmet és nem zárkózik el attól sem, hogy beleálljon a vitákba. Mostani fellépése is ezt mutatja, ahol fehér melltartóban és tangában állt ki a nagy közönség elé. Emlékezzünk vissza a majálisos esetre, amikor a koncert után már egyből kirakta, hogy nem érdekli, ha valaki beszól, mert neki ez a stílusa és ezt mindenki fogadja el. A véleménye pedig mit sem változott, mivel továbbra is szexi, tökéletes testét alig takaró ruhákban mutatkozik a színpadon.