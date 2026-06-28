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Mihályfi Luca lekopintotta Christina Aguilera világslágerét! Nincs ennél dögösebb látvány – Videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Christina Aguilera
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 13:00
Mihályfi Lucaplagizálás
Június 25-én, csütörtökön adta ki az énekesnő a Gyere rám című számát Belano-val. Mihályfi Luca nem akárhonnan merített ihletet, a klip megdöbbentően hasonlít Christina Aguilera Dirrty című slágerének videóklipjéhez.
Bors
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Már korábban is nagy felháborodás volt Mihályfi Luca új klipje miatt Belano-val, mivel az előzetes képeken is kiakadtak a rajongók. A stílus nem változott, sőt még vadabb szettben mutatta meg magát a fiatal énekesnő. Ám a dal körül nem ez a legizgalmasabb téma, sokkal inkább az, hogy 2002-ben Christina Aguilera ugyanilyen stílusú videoklippel próbált több férfi rajongót bevonzani.

Mihályfi Luca Gyere rám című dala nagy felháborodást keltett a rajongókban.
Mihályfi Luca Gyere rám című dala megidézi Christina Aguilerát (Fotó: Mediaworks)

Mihályfi Luca lemásolta az amerikai énekesnő videóját

Bárki tekinti meg az énekesnő Gyere rám című klipjét és valamennyire tisztában van a külföldi énekesekkel, akkor nem kell sok idő, hogy eszükbe jusson Christina Aguilera. Az ikonikus melírozott haj, a szettek, Luca sapkája, szinte tökéletes másai az amerikai bombázó kivágott ruháinak, melyekben Christina Aguilera Dirrty című zenéjét forgatták.

A haj különösen érdekes, hiszen Luca barna hajában eddig sosem láthattunk szőke tincseket. Ellenben Christina Aguilerával, aki 2002-ben felrobbantotta a divatvilágot frizurájával. A Dirrty megjelenése után szinte minden lány ilyen festést akart magának.

Mihályfi Luca a zenéiben sem ismer határokat: videóklipjeiben rendszerint ledobja a textilt
Mihályfi Luca Christina Aguilera-ként próbálja meghódítani az internetet (Fotó: Instagram)

A kommentelők is kiszúrták a hasonlóságot

Egyszerre Jennifer Lopez és Christina Aguilera lett talán Britney Spears is, farmeres! Szuper szexi önazonos vagy!

– jegyezte meg az egyik rajongó, akinek szintén feltűnt a hasonlóság.

Volt olyan, aki azt is kiemelte, hogy nem érdemes beleállni az amerikai énekesnőbe, mivel kevesen érik el azt a szintet, mint ő. Az az Aquilera-s outfit nem kellett volna... senki nem tud olyan lenni, amilyen ő volt akkor... így a klipp már nem olyan jó ... – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

A dallal a rajongóknak mindenesetre nem volt problémájuk és igazi dívának nevezték Lucát, aki ismét lenyűgöző stílusban mutatkozott.

 

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