Mihályfi Luca lekopintotta Christina Aguilera világslágerét! Nincs ennél dögösebb látvány – Videó

Már korábban is nagy felháborodás volt Mihályfi Luca új klipje miatt Belano-val, mivel az előzetes képeken is kiakadtak a rajongók. A stílus nem változott, sőt még vadabb szettben mutatta meg magát a fiatal énekesnő. Ám a dal körül nem ez a legizgalmasabb téma, sokkal inkább az, hogy 2002-ben Christina Aguilera ugyanilyen stílusú videoklippel próbált több férfi rajongót bevonzani.

Mihályfi Luca Gyere rám című dala megidézi Christina Aguilerát (Fotó: Mediaworks)

Mihályfi Luca lemásolta az amerikai énekesnő videóját

Bárki tekinti meg az énekesnő Gyere rám című klipjét és valamennyire tisztában van a külföldi énekesekkel, akkor nem kell sok idő, hogy eszükbe jusson Christina Aguilera. Az ikonikus melírozott haj, a szettek, Luca sapkája, szinte tökéletes másai az amerikai bombázó kivágott ruháinak, melyekben Christina Aguilera Dirrty című zenéjét forgatták.

A haj különösen érdekes, hiszen Luca barna hajában eddig sosem láthattunk szőke tincseket. Ellenben Christina Aguilerával, aki 2002-ben felrobbantotta a divatvilágot frizurájával. A Dirrty megjelenése után szinte minden lány ilyen festést akart magának.

Mihályfi Luca Christina Aguilera-ként próbálja meghódítani az internetet (Fotó: Instagram)

A kommentelők is kiszúrták a hasonlóságot

Egyszerre Jennifer Lopez és Christina Aguilera lett talán Britney Spears is, farmeres! Szuper szexi önazonos vagy!

– jegyezte meg az egyik rajongó, akinek szintén feltűnt a hasonlóság.

Volt olyan, aki azt is kiemelte, hogy nem érdemes beleállni az amerikai énekesnőbe, mivel kevesen érik el azt a szintet, mint ő. „Az az Aquilera-s outfit nem kellett volna... senki nem tud olyan lenni, amilyen ő volt akkor... így a klipp már nem olyan jó ...” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

A dallal a rajongóknak mindenesetre nem volt problémájuk és igazi dívának nevezték Lucát, aki ismét lenyűgöző stílusban mutatkozott.