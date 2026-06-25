Könnyfakasztó titok: Elhunyt nagypapája kívánságát teljesíti a Megasztár énekese

Palcsó Tamás neve örökre összeforrt a Megasztárral: az énekes mindössze 18 éves volt, amikor egy ország zárta a szívébe, ám akkor még nem is sejtette, hogy a zene lesz a végzete. A tehetségkutató óta három sikeres nagylemezt is letett az asztalra, most pedig élete legfájdalmasabb, mégis legszebb titkáról rántotta le a leplet. Tamás egy rendkívül személyes, könnyfakasztó projekten dolgozik, amiről most a Borsnak vallott először. Emellett a szörnyű autóbalesetének megrázó részleteit is újraélte.
Palcsó Tamás hamarosan megjelenő hétdalos kislemezének szövegeit szeretett nagypapája versei ihlették.
Ez egy különleges, személyes jellegű dolog, ami a szívemhez még közelebb áll. Nemcsak azért, mert saját dalok, hanem azért is, mert a szövegek családi vonalról ihletődnek
– kezdte Tamás. A megható történetnek azonban szomorú oldala is van. A nagypapa néhány évvel ezelőtt elhunyt, így már nem hallhatja unokája előadásában a költeményeiből született dalokat.
Nagypapám fiatal korától kezdve írt verseket, de ezeket soha nem jelentette meg, csak a családnak mutatta meg. Mindig mondta, hogy szívesen venné, ha megzenésíteném őket, és el tudná képzelni, hogy én éneklem ezeket. Sajnos, amíg élt, nem jutottam el odáig, hogy dalokat készítsek belőlük
– mesélte Palcsó Tamás. A Megasztár második helyezettje egyáltalán nem tekint vissza rossz szájízzel arra, hogy annak idején éppen lecsúszott a győzelemről. Erről így mesélt:
Kellemetlen volt, hogy pont lemaradtam az aranyéremről, de fantasztikus csapat volt, rivalizálás és balhék nélkül. Inkább támogattuk egymást
– emlékezett vissza. Tamás egy másik meghatározó emlékét is felidézte: évekkel ezelőtt Caramel musicaljében főszerepet kapott, amit máig szép emlékként őriz. Az énekes életében azonban akadtak tragikus pillanatok is. 2008-ban egy súlyos autóbalesetnél utasként ült a kocsiban, amikor a járművet vezető kollégájával együtt szenvedtek sérüléseket.
Nagyon súlyos baleset volt. Én sérültem meg jobban, a sofőr kollégának pedig, ha jól emlékszem, eltört vagy megrepedt egy bordája. De csodával határos módon mind a ketten felépültünk, és végül épségben megúsztuk
– idézte fel a megrázó történetet. Most pedig egy régi családi álom válik valóra: Palcsó Tamás a zenén keresztül őrzi tovább nagypapája emlékét, és olyan örökséget ad tovább, amely generációkat köt össze.
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