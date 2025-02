Megasztár: Mi történt Palcsó Tamással az elmúlt húsz évben?

Palcsó Tamást 2004 őszén ismerhette meg az egész ország, amikor is szerepelt a Megasztár második évadában, aminek egészen a döntőjéig jutott el. Az énekes az elmúlt húsz évben a kezdeti nagy népszerűség után kissé háttérbe került a nagy nyilvánosságban. A Megasztár egykori döntőse most a Borsnak mesélt arról, hogy mi mindent köszönhet a nagy sikerű tehetségkutatónak.

Palcsó Tamás a Megasztár második évadában tűnt fel, ahol Caremellel döntőzött (Fotó: Németh András Péter)

A Megasztár nagyon meghatározó pont az életemben. Mivel viszonylag fiatalon csináltam végig, így azt is merem állítani, hogy még a személyiségemet is formálta, remélhetőleg jó irányba. A Megasztár által jött ismertségem a mai napig befolyásolja az életem, amiért nagyon hálás vagyok. Éppen 20 év telt el a verseny óta és nagyon jól esik, hogy még a mai napig megállítanak az utcán és emlékeztetnek arra a kis fiatal, naiv énemre, aki voltam

– mondta az énekes, aki 18 évesen szerepelt anno a Megasztárban. Bevallotta, nem volt neki könnyű feldolgozni a hirtelen jött népszerűséget.

Hogyan dolgozta fel Palcsó Tamás a hirtelen jött sikert?

– Abban az időben hirtelen jött elég sok minden, de leginkább sodródtam az árral. Egyrészről nem könnyítette meg a dolgom, hogy éppen akkor érettségiztem, viszont a családom és az akkori mentorom és gitártanárom végig mögöttem álltak. Másrészről a mi időnkben még egy közös házban laktak a versenyzők, ahol így együtt könnyebb volt ezeket a dolgokat feldolgozni, mivel mind ugyanazon mentünk keresztül – mesélt az akkori nehézségekről Palcsó Tamás, aki elárulta, hogy egykori döntős ellenfelével, Caramellel a mai napig tartja a kapcsolatot.

A Megasztár után a színházban próbálta ki magát, és még a Színművészeti Egyetemre is tervezett jelentkezni, amiben az elhunyt színészlegenda, Kaszás Atilla segítette volna. Palcsó Tamás több musicalhez is adta a nevét, amik közül a mai napig leadnak egyet-kettőt a tévében, ezeket pedig nagy örömmel nézi vissza. Az énekes azt is elmondta, reménykedik abban, hogy lesz még alkalma arra, hogy ne csak éneklésével szórakoztassa a közönséget.

Palcsó Tamás párja egy civil hölgy, aki 9 évvel fiatalabb az énekesnél, de már több mint 7 éve élnek boldog párkapcsolatban (Fotó: Bors)

Mit csinál manapság a volt Megasztáros?

Palcsó Tamás megasztárosként soha nem engedte el az éneklést, életében jelenleg is fontos szerepet játszik a zene, és már 7 éve erősíti férfi énekesként a Dolly Plussz csapatát, akikkel folyamatosan koncerteznek. Az énekes óriási megtisztelésként éli meg azt, hogy egy ekkora ikonnal léphet színpadra, mint Dolly. Mindemellett pedig Tomi tervezi, hogy ebben az évben sok új dallal és videoklippel fog érkezni, amiken jelenleg is éjjel-nappal dolgozik. Magánéletét tekintve Palcsó Tamás már több mint hét éve él boldog párkapcsolatban civil kedvesével, aki az énekes legjobb barátja is.