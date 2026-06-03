„Borzasztó fájdalmaim vannak” – diagnózisáról és a súlya miatt kapott hozzászólásokról nyílt meg a Megasztár sikeres énekese

Tóth Abigél a 2024-es Megasztár egyik legsikeresebb versenyzője volt, ám az énekes szerint az elmúlt évek egyáltalán nem voltak olyan fényesek, mint ahogy azt sokan gondolják.

Betegségéről vallott a Megasztár énekese. Fotó: Ladóczki Balázs

Fájdalmas betegséggel küzd a Megasztár énekese

A fiatal, Erdélyből származó énekes a Tényeknek adott interjújában elárulta, hogyan kezdett új életet, és hogyan találta meg újra önmagát.

Picit meghíztál, pedig te olyan vékony voltál. Attól függetlenül csinos vagy

- olvasta fel az egyik hozzászólást Abigél.

Elmondta, nem érti, egy nő hogyan írhat ilyet egy másiknak, amikor pontosan tudják, mennyire rosszul esik. Nála a súlyváltozás egy betegség következménye volt - ez pedig lelkileg is megviselte.

Hat éve endometriózis gyanúval megvizsgáltak, nemrég pedig kiderült, hogy volt egy négy és fél centis cisztám

- mondta Abigél.

Hozzátette, hogy a ciszta a fogamzásgátlónak köszönhetően felszívódott, viszont a gyógyszer miatt súlyváltozáson ment keresztül. A sok nő életét megkeserítő betegség őt is gyakran kínozta fájdalmakkal és nehéz napokkal.

Borzasztó fájdalmaim vannak

- mondta az énekesnő, aki szerint a sok gyógyszer közül csak egyetlen segít igazán, ám ehhez csak Erdélyben juthat hozzá.

Abigél elmondta, hogy gyermeke is nehezebben lehet majd, de nem lehetetlen. Példaként Palvin Barbarát hozta fel, aki férjével, Dylan Sprouse‑szal várja első gyermekét.

Az énekesnő bár most a Megasztár óta virágzó karrierjére fókuszál, időközben a szerelem is rátalált: Magyarországra költözve találta meg párját, akivel nemrég Barcelonába is ellátogattak. Abigél, aki követőivel nyíltan beszél pánikbetegségéről is, elmondta: ma már sokkal jobban tudja kezelni, és ennek egy részét a szerelmének is köszönheti.