Megmutatta a szerelmét a megasztáros: „Kis csoda emberem”

Tóth Abigél a Megasztár 8 nagy felfedezettje, a sepsiszentgyörgyi lány sok szerelmi csalódáson van túl, most viszont boldog a szíve. A tehetséges énekesnő mondhatni élete talán legjobb időszakát éli, amikor úgy érezheti, nincs előtte lehetetlen, így egy következő nagy célt ki is tűzött maga elé.

Tóth Abigél a szerelméről és egy vágyott duettpartnerről is beszélt (Fotó: Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Abigél megmutatta szerelmét

A Megasztár Tóth Abigél számára országos ismertséget hozott és még annál többet is…

„Nagyon szuper minden, és hát minden halad előre, szóval boldog vagyok. Nyilván van minden ember életében mélypont, de azok kellenek, hogy a jó is utolérjen” – fogalmazott hogylétéről a 22 éves énekesnő, aki azt sem titkolja már, hogy fülig szerelmes.

Kis csoda emberem ez az ember

– írta közös fotójukhoz. Bár Abigél a boldogságát nem bírta teljesen magában tartani, azért ügyel rá, hogy ne hozza nyilvánosságra a magánélete részleteit. Annyit azért tudni a titokzatos férfiról, hogy lassan egy éve hódította meg Tóth Abigél szívét, s olyannyira komolyak volt már az elején a szándékaik, hogy három-négy hónap után össze is költöztek és a családjaiknak is bemutatták egymást.

„Megtanultam szeretni és megtanultam azt, hogy lehetnek rossz napjaid, ha melletted van valaki, akkor az igazán melletted van. Én néha gyűlölöm magamat, a testemet. És bármikor, amikor ilyen van és sírok a fürdőszoba padlóján vagy az ágyon összekuporodva, akkor ő odajön és mindig elmondja, hogy: de nekem gyönyörű vagy” − mondta még el a Metropolnak a szerelméről nemrég.

Az énekesnő nem teregeti ki a magánéletét, de azt már elárulta, összeköltözött szerelmével (Fotó: Tóth Abigél Instagram)

Nagy Bogival énekelne

Tóth Abigél párja tehát biztos pont az életében, és a zenei pályán való előremenetele is stabil. A Megasztár alatt bemutatott Rabmadár című dala platinalemez lett, nemrég telt házas koncertet adott az Akváriumban. Közreműködései is voltak már, például Horváth Tamással és a népszerű román előadóval, Akcenttel is. Van még a bakancslistáján néhány név, egyet el is árult: közösségi oldalán bevallotta, nagyon szívesen duettezne a napjainkban szintén nagyon felkapott Nagy Bogival is!