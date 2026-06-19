„Úristen, elbőgtem magam” – Harminc év után jött MC Ducky bejelentése, amire senki sem számított

A kilencvenes évek hazai könnyűzenei szcénájának egyik legmeghatározóbb formációja komoly meglepetést okozott a rajongóknak. Harminc évvel a megalakulásuk után az Emergency House tagjai úgy döntöttek, hogy ideje leporolni a mikrofonokat, és újra színpadra állni. A hírt a csapat egykori rappere, MC Ducky osztotta meg a követőivel, egyértelművé téve, hogy a négyesfogat nem csupán a múltidézés kedvéért áll össze, hanem egy teljesen új fejezetet szeretnének nyitni a zenekar történetében. A bejelentés azonnal élénk párbeszédet indított el a közönség soraiban, akik közül sokan már most a naptárukat figyelik a lehetséges koncertdátumok után kutatva.

MC Ducky Emergency House rappereként mindmáig kultikus dalokban tűnt fel (Fotó: Bors)

MC Ducky bejelentése óriásit szólt

A közösségi oldalon közzétett bejegyzés alatt szinte azonnal megjelentek a leglelkesebb követők, akik közül többen a tinédzseréveik meghatározó bulijait idézték fel. Egyikük nosztalgikusan megjegyezte, hogy „Olyan jó lenne visszamenni kicsit a 90-es évekbe”, amire maga MC Ducky reagált, tovább fokozva a várakozást: „Velünk megtehető... jönnek majd a dátumok”. A hír egyeseknél egészen mély érzelmeket váltott ki a közönségből, egy másik rajongó ugyanis nyers őszinteséggel csak ennyit fűzött hozzá a látottakhoz: „Úristen, elbőgtem most magam.”

A kilencvenes évek lüktetése tér vissza

Az Emergency House a kilencvenes évek közepén vált a hazai klubélet megkerülhetetlen tényezőjévé. A hiphop és a korai dance elemeit egyedülállóan ötvöző négytagú csapat olyan slágerekkel írta be magát a poptörténelembe, mint a Csúcs ez a party vagy a mindent vivő Dübörög a ház. Dalaik egy egész generáció hétvégéit határozták meg, és a mai napig állandó kellékei a retró rendezvényeknek.

Hamarosan érkeznek a pontos dátumokkal

30 éve kezdődött. 4 ember. 1 történet. Megszámlálhatatlan emlék. És most itt az idő, hogy újakat írjunk. Az Emergency House visszatér. Újra dübörög a ház

– írta MC Ducky Instagramján.

Bár a pontos helyszínekről és a turné technikai részleteiről egyelőre keveset tudni, az már a felhívásból is kiderül, hogy a formáció a régi energiákkal, de a mai kor elvárásainak megfelelő látvánnyal készül a koncertekre. A közönség reakcióiból ítélve a kereslet rendkívül nagy lesz a fellépésekre, hiszen a negyvenes és az idősebb korosztály tagjai közül rengetegen alig várják, hogy újra élőben hallhassák fiatalságuk legfontosabb ritmusait.