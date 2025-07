Nagy vallomást tett az 50 éves MC Ducky: „Nem bánom, hogy nincs gyerekem”

MC Ducky korához képest rendkívül fiatalosan és energikusan áll az élethez (Fotó: TV2)

MC Ducky Cipruson akar maradni, de...

Polgári nevén Alszászi Tímea azonban nemcsak a múlton töprengett, hanem a jövőn is. Hosszú távú tervei között az szerepel, hogy legalább 10 évig Cipruson marad, ugyanis nagyon jól érzi ott magát. Emellett pedig azért jutott erre a döntésre, mert azt reméli, hogy a szigetországban jelen lévő sok napsütés és laza hozzáállás fiatalon tartja őt. Ducky ugyanis azt állítja, hogy mióta kint él, sokkal kevésbé stresszel, de szerinte szüksége is volt egy kis pihenőre. Jelenleg pedig nagyon jól érzi magát Cipruson, mégis idén nyáron többször is haza fog térni, mivel több magyar helyszínen és koncerten is fel fog lépni.