Újra összeáll a 90-es évek magyar sztárbandája? MC Ducky sokat sejtető fotót posztolt

Aki a 90-es években volt fiatal, még most is táncra perdül, ha meghallja a Csúcs ez a party, vagy a Nyakig ér a Holiday pergő zenéjét. Az Emergency House pillanatok alatt a disco klubok kedvenc bandája lett, MC Ducky-ék pedig alig bírták az iramot, volt, hogy egy hétvége alatt 8 fellépésük volt. Gyorsan ki is égtek, hat év után feloszlottak. De a rajongókban most egy friss, közös fotó felébresztette a reményt, hogy újra összeállnak.
A ’90-es évek népszerű együttese, az Emergency House az évtized közepén került fel a hazai könnyűzenei élet palettájára. A csapat tagjai: MC Ducky, Herbie, U-Kry és Zahir az Erika C. Táncstúdióban tanultak, indulásukat is Zoltán Erika segítette. Debütáló fellépésükre a Total Dance fesztiválon került sor, majd 1996-ban kiadták első albumukat Emergency House Party címmel, ezt még további három lemez követte. A Csúcs ez a party című daluk 1998-ban Az év videoklipje címet is elnyerte a Silver Voice gálán. Időközben Zahir kilépett a bandából, az algériai származású táncos haza is költözött Algériába.
A trióvá alakult együttes 1999-ben jelentkezett új lemezzel, az E.H. 3-mal, melyen megtalálható a Let's talk about sex című Salt'n'Pepa szám magyar átirata, Ez legalább szex címmel. 2000-ben, az azóta Farm VIP-t is megjárt MC Ducky szólókarrierbe kezdett: Dopeman segítségével elkészítette első önálló raplemezét, de feltűnt O.J. Sámson egyik videóklipjében is. Azóta sosem álltak össze, de most sok-sok év után újra együtt láthatjuk őket, legalábbis egy fotó erejéig.
Zahirék, bár feloszlottak, zenéiket mai napig sokan szeretik, A Nagy Duett műsorban Pető Brúnó és Sydney van den Bosch is előadta a Dübörög a ház című dalukat. MC Ducky Instagram oldalán a közös fotójuk alá csak úgy záporoznak a hozzászólások. Az biztos, a fanok reménykedni kezdtek:
„De jó együtt látni benneteket ismét!”
„Neee Rajtatok nem fog az idő???? Nagyon jól néztek ki 👏és milyen jó látni együtt titeket!”
„Juppie Juppie Juppie csak nem????”
„Ugye ez azt jelenti, amit remélek?”
„Úristen mindjárt sírok!”
„Ez mekkora, legyen megint Emergency House!”
