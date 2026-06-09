A családi dráma árnyékában: Gyönyörű nővé érett MÁZS lánya

Apa és lánya legújabb közös TikTok videója valósággal felrobbantotta az internetet. A felvételen egy csinos, érett nő látható, aki nagyon jó kapcsolatot ápol az édesapjával. Ez a harmonikus kötelék éles kontrasztot mutat azzal a háborúval, ami a család másik ágán zajlik. MÁZS borzasztóan nehéz időszakon megy keresztül a legidősebb fiával, Bendével kialakult családi viszály miatt.

MÁZS a legidősebb fiával, Bendével jelenleg nem áll szóba (Fotó: László Szabolcs)

MÁZS lánya, Rózsa valóságos bombázó lett

Mészáros Árpád Zsolt lánya, Mészáros-Gelsi Rózsa egy olyan videót osztott meg, amely mellett senki sem tudott szó nélkül elmenni. A kislányból időközben felnőtt nő lett, aki elképesztő kisugárzásával azonnal levette a lábáról a követőket.

A videóban azonban nemcsak Rózsa szépsége, hanem az apa-lánya kapcsolat közvetlensége is lenyűgözte a rajongókat. Együtt bohóckodtak a kamera előtt. Jól látszik, hogy ők ketten tűzön-vízen át kitartanak egymás mellett, és a humor a legnagyobb fegyverük a mindennapokban. Ez a szoros kapocs azonban most különösen nagy figyelmet kap, hiszen a család hátterében komoly viharok tombolnak.

Háború a legidősebb fiúval: Elszabadultak az indulatok

A Rózsával látható idillt szinte teljesen beárnyékolja az a mély és fájdalmas konfliktus, amely MÁZS és legidősebb fia, Bende között robbant ki a közelmúltban. Apa és fia kapcsolata olyannyira megromlott, hogy a korábbi családi fészek melege már a múlté. Mészáros Bende ugyanis a nyilvánosság előtt fogalmazott meg rendkívül súlyos vádakat az édesapjával szemben.

A családi szennyes kiteregetése megdöbbentette a közvéleményt, hiszen a rajongók eddig egy összetartó, szerető családként ismerték őket. A feszültség pedig azóta sem csillapodott a felek között, sőt, a helyzet drámaibb, mint valaha.

Ügyvédek kezében a családi béke

Mészáros Árpád Zsolt nem hagyta szó nélkül a fia súlyos kijelentéseit. A színész a Borsnak adott exkluzív nyilatkozatában határozottan visszautasította a fia által felhozott vádakat, és kijelentette, hogy a történetből egyetlen szó sem igaz. MÁZS tiszta rágalmazásnak nevezte az elhangzottakat, és úgy döntött, nem a médiában, hanem a hivatalos szervek előtt tisztázza a nevét. A színész jogi útra terelte az ügyet, apa és fia egyáltalán nem beszélnek egymással, a kapcsolatot kizárólag a jogi képviselőik, az ügyvédek tartják fent.