Marót Viki: „Nem tudtam volna elképzelni egy zenészt magam mellett”

Kilenc évvel ezelőtt elváltak útjaik a volt férjével. Utána egy nagyon hosszú folyamat következett: Marót Viki ismerkedett, noha nem érezte, hogy nyitott lenne egy új kapcsolatra – derült ki a hot! magazin legújabb számából.
„Tizenöt évig éltünk együtt a kisfiam apukájával, szinte mellette nőttem fel, utána pedig kifaroltam az újabb próbálkozásokból, mert nem akartam ismét megkötni ugyanazokat a kompromisszumokat. Mindent vagy semmit alapon működtem, ímmel-ámmal, valójában nem szerettem volna kapcsolatot. Tavaly októberben aztán megismerkedtem valakivel, és hosszú évek után először azt éreztem, hogy ő kell nekem! A párom sok éve Németországban dolgozik, de itthon együtt lakunk. Nem szakmabeli, reálterületen tevékenykedik.”
Nem tudtam volna elképzelni egy zenészt magam mellett; már kislányként is stabilitásra, biztonságra vágytam, nem bohém figurákra.
„Azt láttam, hogy szerelmesnek lenni veszélyes, Öcsi barátnői mindig az én szobámban sírtak… A testvérem meglehetősen lazán vette ezeket a kapcsolatokat, néha megfeledkezett a találkozókról. Anyukám befogadta őket, én meg próbáltam elterelni a figyelmüket” – emlékezett vissza az énekesnő.
Viki fia már tizenöt éves, gimnáziumba jár, német tagozatra. A zene iránti érdeklődése egy időre alábbhagyott, de mostanában újra fellobbant, Liszt-darabokat gyakorol.
„Pont abban a korban van, amikor minden rossz, amit én mondok, de azt, hogy ott legyen a sport és a zene az életében, korábban is fontosnak tartottam. Ennek megfelelően vízilabdázott és zongorázott, de ezeket hatodikos korában sajnos abbahagyta. Tavaly jött a fordulat: hiányzott neki a zene, úgyhogy kapott tőlem egy elektromos pianínót.”
Bőszen gyakorol rajta, teljesen autodidakta módon. El vagyok ájulva tőle, valamilyen zenei tehetsége biztosan van!
„A felvételi időszakot ugyanakkor nagyon megszenvedtük. Amikor kivették a manduláit, utóvérzés alakult ki nála, négyszer kellett mentőt hívni hozzá. Nem kívánom senkinek azt, amit akkor átéltünk” – tette hozzá az édesanya.
Május 29-én volt Flipper Öcsi születésnapja, még csak most lett volna 64 éves. Viki ilyenkor minden évben kimegy az anyukájával a temetőbe, ott töltenek egy kis időt, rendbe hozzák, feldíszítik a sírt.
A szakmán belül mindenki csak jókat mond róla, sokan szerették, kedves lélek volt. A mai napig vannak aktív rajongói oldalai: már nem él, de még beszélnek, képeket cserélnek róla azok, akik szeretik őt és a zenéjét. Ha nem a színpadon énekelt, akkor is odafigyeltek rá, Öcsi egy jelenség volt. Nagyon közel álltunk egymáshoz. Húsz év volt köztünk, de én sokkal kevesebbnek éreztem, vele meg tudtam élni, hogy gyerek vagyok. Ő felnőttként is tudott kölyök lenni, együtt ugráltunk a szoba közepén nevetve, Kabos-filmeket néztünk együtt kacagva. Ha volt is mélypontja, nekem nem beszélt róla, úgyhogy én csak a szépre szeretnék emlékezni
– mesélte csillogó szemmel az énekesnő, akit Fenyő Miklós halála is mélyen megrázott.
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