Marót Viki: „Nem tudtam volna elképzelni egy zenészt magam mellett”

Kilenc évvel ezelőtt elváltak útjaik a volt férjével. Utána egy nagyon hosszú folyamat következett: Marót Viki ismerkedett, noha nem érezte, hogy nyitott lenne egy új kapcsolatra – derült ki a hot! magazin legújabb számából.

Marót Viki újra megtalálta a boldogságot (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

„Tizenöt évig éltünk együtt a kisfiam apukájával, szinte mellette nőttem fel, utána pedig kifaroltam az újabb próbálkozásokból, mert nem akartam ismét megkötni ugyanazokat a kompromisszumokat. Mindent vagy semmit alapon működtem, ímmel-ámmal, valójában nem szerettem volna kapcsolatot. Tavaly októberben aztán megismerkedtem valakivel, és hosszú évek után először azt éreztem, hogy ő kell nekem! A párom sok éve Németországban dolgozik, de itthon együtt lakunk. Nem szakmabeli, reálterületen tevékenykedik.”

Nem tudtam volna elképzelni egy zenészt magam mellett; már kislányként is stabilitásra, biztonságra vágytam, nem bohém figurákra.

„Azt láttam, hogy szerelmesnek lenni veszélyes, Öcsi barátnői mindig az én szobámban sírtak… A testvérem meglehetősen lazán vette ezeket a kapcsolatokat, néha megfeledkezett a találkozókról. Anyukám befogadta őket, én meg próbáltam elterelni a figyelmüket” – emlékezett vissza az énekesnő.

Flipper Öcsi és Marót Viki közt volt húsz év korkülönbség, de sokat bolondoztak együtt (Fotó: hot! magazin/Archív)

Marót Viki fia már kamasz

Viki fia már tizenöt éves, gimnáziumba jár, német tagozatra. A zene iránti érdeklődése egy időre alábbhagyott, de mostanában újra fellobbant, Liszt-darabokat gyakorol.

„Pont abban a korban van, amikor minden rossz, amit én mondok, de azt, hogy ott legyen a sport és a zene az életében, korábban is fontosnak tartottam. Ennek megfelelően vízilabdázott és zongorázott, de ezeket hatodikos korában sajnos abbahagyta. Tavaly jött a fordulat: hiányzott neki a zene, úgyhogy kapott tőlem egy elektromos pianínót.”

Bőszen gyakorol rajta, teljesen autodidakta módon. El vagyok ájulva tőle, valamilyen zenei tehetsége biztosan van!

„A felvételi időszakot ugyanakkor nagyon megszenvedtük. Amikor kivették a manduláit, utóvérzés alakult ki nála, négyszer kellett mentőt hívni hozzá. Nem kívánom senkinek azt, amit akkor átéltünk” – tette hozzá az édesanya.