Marót Viki Fenyő Miklós haláláról: Lélegzet-visszafojtva vártuk a hírt, hogy jobban lesz

Marót Viki születésétől kezdve ismerte Fenyő Miklóst, hiszen az akkor már befutott énekes a kórházba is bement, megnézni a baráti családba született kisbabát. Az énekesnő betéve tudja a Hungária teljes életművét, a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar pedig rengeteg dalt játszik a zenekartól, ami nem csoda, hiszen számos dalt írt Novai Gábor Fenyővel közösen.

Marót Vikit megrázta Fenyő Miklós halála, kiskora óta ismerte

Fotó: Markovics Gábor / MW Bulvár

„Nagyon nehéz időszak ez... Amikor megszületettem, édesanyám elmondása szerint Mikiék voltak az elsők, akik bejöttek hozzám a kórházba. Ők előbb ismertek engem, mint én saját magamat, így az életem részévé váltak. Nem csak egy korszakot jelentett az én korosztályom számára. Mikiben én nem egy elérhetetlen sztárt láttam, hanem az embert” – mesélte Marót Viki a Borsnak.

A gyerekkorától kezdve ott volt az életében, felnőttkorában is sokat találkoztak, Fenyő Miklós meghívta vendégnek a szólókoncertjeire Novai Gáborral. „Megmaradt a kapcsolat, mindig volt miről beszélni. A bátyám által ismertem: édesanyám volt férje volt Miki apukájának a barátja, nagyon régi családi kapcsolódás ez” – tette hozzá.

Összejárt Marót Viki és Fenyő Miklós családja

A Hungáriát mindig bakeliten hallgatták, Viki bátyja, Flipper Öcsi és Fenyő nagyon jóban voltak egymással. Marót Viki családjához jártak a hazai rock and roll ismert alakjai, Fenyő mellett Komár László is.

Veresegyházán volt telkünk, jöttek hozzánk mindig családostul, egymás hegyén-hátán aludtunk, rengeteg közös történet van. Nyaranta voltak a bográcsozások, telente pedig anyukám tartott kocsonyapartikat. Óriási családi partik voltak, mindig előkerült a gitár, voltak sztorik, nagy nevetések, ez teljesen átitatta a gyerekkoromat. Én nem a sztárokat, hanem az embereket láttam, szívtam magamba a humorukat, a személyiségüket, meghatározóak voltak számomra.

Akik személyesen ismerték, arról számoltak be, hogy Fenyő alapvetően tartózkodó, introvertált ember volt, de közben gond nélkül kiállt tízezer ember elé. Marót Viki szerint ez a furcsa kettőség sokakban megvan: