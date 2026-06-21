„Milliárdosságból a nullára!” – KKevin kamerák előtt vallott a családját ért anyagi csődről!

Sokan azt hitték, hogy a hírnév vagy a menőzés motiválja, de a valóság ennél sokkal mélyebb és fájdalmasabb. KKevin édesanyjával élt, és bár az apjának rengeteg pénze volt, 2009-ben egy csapásra minden megváltozott a családban egy hatalmas gazdasági krach miatt.

KKevin édesanyja, Bettenbuch Krisztina büszke gyermekére (Fotó: YouTube)

KKevin édesapja jómódú volt, de egy pillanat alatt ez megváltozott

A zenész kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról a pillanatról, amikor a luxus és a biztonság egy szempillantás alatt kártyavárként omlott össze körülöttük:

„Az édesapámnak volt pénze, de viszont mi azért elhatárolódva éltünk egymástól valamilyen szinten, mert én anyuval éltem, és ővele azért így hétvégente voltam kisebb koromban, aztán ez nyilván egyre sűrűsödött. Szerettem vele lenni nagyon. De valamiért nekem nem imponált akkor a gazdagság."

És amikor 2009-ben volt a világválság, akkor ő nagyon lecsúszott, a milliárdosságból a nullára, és utána fogalmazódott meg bennem, hogy én szeretnék ebbe lenni, nem tudom, hogy ez közrejátszott-e abban, hogy nekem a pénz fontossá vált. De hiába volt akármikor bármelyik szülőmnek pénze, én soha nem kértem tőlük pénzt. Ez teljesen más most, hogy mondjuk nekem lett saját keresetem. Úgy nem tudnám gazdagnak érezni magam, hogy bármelyik szülőmnek a vagyonából élek, szóval azt gondoltam gazdaságnak, hogy mindent magamnak szerettem volna elérni és megvenni a kis hülyeségemet. Én hogyha tudtam kérni pénzt, akkor se kértem, inkább valahogy megoldottam máshogy.

– vallotta a meglepő családi háttérről Kevin.

KKevin korai éveiben is már igazi dörzsölt seftes volt

Kevin már az iskolapadban igazi dörzsölt seftesként kezdett el viselkedni. Elképesztő történetet mesélt el arról, hogyan használta ki az akkori őrületet, a fidget spinnert, és hogyan szedte meg magát a diáktársai pénzéből.

A fidget spinner, amikor kijött, én láttam ezt az Instagramon. De nem lehetett itthon kapni, nem volt sehol. De a kínai piacon volt. Én meg kimentem a kínai piacra, kértem fatertől kölcsön kétszázezer forintot, és az összeset elköltöttem, mert akkor ilyen 300 forintért árulták a kínai piacon. Bementem az első osztálytól kezdve mindenhova, bementem az iskolába, és kiborogattam. A kicsik nyilván kamáztak, és 2500 forintért árultam. Az első nap elment az összes. Hazamentem és egy stóc ezressel meg, kétezresekel... és éreztem, hogy most nagy hepaj lesz a nyáron. Az is volt!

- zárta csibész mosollyal Kevin a Viasat 3 műsorát. Ez a gyerekkori dac és a korai seftelés alapozta meg KKevin mai mentalitását, aki azóta már nem a kínai piacról szerzett játékokkal, hanem a slágereivel és a saját maga által felépített birodalommal keresi meg a "kis" zsebpénzét.