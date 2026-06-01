Először mutatta meg sármos párját Luna, Azahriah exe: Fotókon a kerekedő babapocak is!

Hosszú hetek, sőt hónapok óta keringtek a pletykák a hazai sztárvilágban arról, hogy vajon bővül-e a közkedvelt influenszer családja. A sasszemű követők már korábban kiszúrták a legapróbb jeleket is: egy-egy lazább szabású ruha, egy sejtelmesen elhelyezett kéz a fotókon, vagy éppen a közösségi médiás aktivitások csökkenése mind-mind arra utaltak, hogy valami óriási dolog van készülőben. A kommentmezők valóságos találgatási zónává alakultak, ahol a rajongók szinte tényként kezelték a hírt, miszerint Azahriah egykori barátnője, Luna Joanna Michelle anyai örömök elé néz. Luna nem bízta a véletlent a fantáziára, és bár a terhesség tényét már pár hete bejelentette, most egy olyan mindent elsöprő, hivatalos fotósorozatot villantott, ami azonnal felrobbantotta az internetet.

Luna Joanna Michelle párja, Szlovicsák Tibor magyar labdarúgó (Fotó: Instagram)

Luna Joanna Michelle végre megmutatta a párját

A friss képek legnagyobb szenzációja egyértelműen az, hogy Luna most először mutatta meg hivatalosan a nagyvilágnak fotókon a párját, aki nem más, mint a sármos focista, Szlovicsák Tibor.

Bár a szerelmesek eddig tudatosan óvták a magánéletüket a nyilvánosság kíváncsi szemeitől, és igyekeztek a háttérben megélni a boldogságukat, ezt a hatalmas mérföldkövet már nem akarták elrejteni. A közös képekről egyszerűen ordít a harmónia: a pár felhőtlenül boldog, izgatottan és egymásba kapaszkodva várják a kis jövevény érkezését. Szlovicsák Tibor büszkén öleli magához szerelmét, és az első pillantásra látszik, hogy teljes az egyetértés a sportoló és a csinos kismama között. Úgy tűnik, Luna a viharos múlt után végre megtalálta a valódi, megnyugvást hozó boldogságot.

Azahriah exe terhességét az Instagramon tette nyilvánossá (Fotó: Instagram)

Sugárzó kismamaként tündököl a híresség

A szerelmes fotók mellett természetesen a babapocak is főszerepet kapott. A lenyűgöző felvételeken Luna büszkén és sugárzó arccal mutatta meg immáron tisztán látható, kerekedő terhespocakját, amelyből árad a feltétlen szeretet és a várakozás izgalma.

A Farm VIP sztárja egyszerűen ragyog, a kismamaság pedig – ha lehet ilyet mondani – még az eddiginél is elragadóbbá teszi őt. A rajongók és a barátok valóságos kommentáradattal árasztották el a szerelmespárt, és egy emberként örülnek annak, hogy Luna és sármos párja, Tibor ilyen felhőtlen boldogságban néznek a szülői örömök elé.