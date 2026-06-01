Álmában hunyt el a szeretett színész, összetörtek a rajongók

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 18:56
Lesújtott őket a tragikus hír. 84 éves korában elhunyt Peter Helm.

Megrendítő tragédia rázta meg a filmes világot: 84 éves korában elhunyt Peter Helm legendás színész, akit leginkább olyan tévésorozatokban való szerepléseiről ismernek, mint a Bonanza és a Dr. Kildare, valamint olyan filmekben, mint A leghosszabb nap és az Andromeda-törzs.

Rengeteg rajongó gyászolja Peter Helm-t

Utolsó filmszerepét 1971-ben játszotta, amikor Dennis Claryt alakította a The Smith Family című sorozatban. Május 21-én békésen elhunyt kaliforniai West Hills-i otthonában. Petert gyászolja nővére, Anne Helmet, lányai, Tiffany és Brandee, valamint hét unokája. Tragikus módon fia, Dustin 2014-ben halt meg egy motorbaleset következtében kialakult egészségügyi komplikációk miatt.

Peter 1962-től 1966-ig volt házas a színésznő Brooke Bundy-val, amikor elváltak. A színészkedés családi hagyomány volt nála: lánya, Tiffany szerepelt az 1985-ös Péntek 13: Új kezdet című horrorfilmben, valamint olyan televíziós műsorokban is, mint a Freddy's Nightmares és a 21 Jump Street.

Anne, a testvére, szintén színésznő volt – 1962-ben Elvis Presley mellett játszott a Kövesd az álmod című filmben. Az Express beszámolója szerint később visszavonult a szakmától, és gyermekkönyvek írásába kezdett.

Az elhunyt színésztől sorra búcsúznak a rajongók.

Nyugodj békében Peter Helm. Anne Helm színésznő testvére olyan filmekben játszott, mint A leghosszabb nap, A Daisy Clover-ügy, Az Andromeda-törzs, valamint számos 1960-as évekbeli tévésorozatban; szerette gyorsan vezetni az autóit; és sok időt töltött Joey Heatherton társaságában

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Peter barátja, Joey Heatherton úgy jellemezte őt, mint „nagyszerű színészt és remek embert, aki a világ tetején állt” - írja a Daily Star.

 

