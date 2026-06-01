Most jött: súlyos baleset történt a Deák Ferenc utcában, nagy a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután két személyautó karambolozott Szarvason, a Deák Ferenc utcában, a Vasút utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.