Most jött: súlyos baleset történt a Deák Ferenc utcában, nagy a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután két személyautó karambolozott Szarvason, a Deák Ferenc utcában, a Vasút utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.