„Egészen biztosan terhes” –Döbbenetes fordulat Azahriah exénél, a rajongók buktatták le, amit eddig rejtegetett!

Valósággal felrobbant a hazai internet az elmúlt órákban, miután futótűzként kezdett terjedni a hír, hogy az egykori reality-sztár anyai örömök elé nézhet. Azahriah exe, a csodaszép Luna Joanna Michelle a találgatások szerint első gyermekét várja, az édesapa pedig nem lehet más, mint a sármos focista, Szlovicsák Tibor. Bár a szerelmesek igyekeztek a lehető legnagyobb titokban tartani a családbővülést, a szemfüles online nyomozók és a hűséges rajongók előtt nincs titok: egy ártatlannak induló videó miatt beindultak a találgatások.
A Farm VIP egykori sztárja, aki ecuadori felmenőkkel rendelkezik, mindig is különleges szépségével hívta fel magára a figyelmet. A napokban egy teljesen hétköznapi bejelentkezéssel készült a követőinek. Luna a tőle megszokott, közvetlen stílusban mutatta meg az Instagram-oldalán, hogy az utóbbi időben milyen csodás szobanövényekkel gazdagította az otthonát, és miket vásárolgatott a kis fészkébe. A növényparádé helyett azonban a kommentelők valami egészen másra lettek figyelmesek.
A rajongóknak azonnal szemet szúrt, hogy az influenszer keblei feltűnően kerekebbek lettek, és a lengébb ruhák alatt a hasa tájékán is elkezdett kirajzolódni egy apró, de félreérthetetlen pocak.
A találgatások azonnal beindultak a közösségi oldalakon, és egyre többen állítják, hogy már élőben is látták a kismamát. Az egyik hozzászóló egészen konkrét részleteket is megosztott a nagyközönséggel:
Egészen biztosan terhes. Minap találkoztam Vele, nagyon nagy már a pocakja, az biztosan nem hízás volt. Meg is lepődtem: vékony lábak és nagy pocak
– olvasható a mindent eldöntő rajongói komment.
A sasszemű követőknek az is feltűnt, hogy Luna az utóbbi időben feltűnően takargatja magát, a legfrissebb felvételein pedig szinte kizárólag csak mellmagasságig látható, így próbálva óvni a legféltettebb titkát.
Luna szerelmi élete egyébként nemrégiben vett hatalmas fordulatot, amikor a karácsonyi vlogvideóiban, azaz a közkedvelt „vlogmas” sorozatában feltűnt mellette egy titokzatos férfi, akivel kézen fogva járták a belvárost. A Reddit népe azonnal nyomozásba kezdett, és hamar kiderült a titok: a sportoló egyik barátja elárulta, hogy Szlovicsák Tibor focistáról van szó. A szerelmeseket később egy budapesti bevásárlóközpontban is látták együtt, ahonnan nem sokkal később a lány is bejelentkezett.
A gyönyörű influenszer és a labdarúgó kapcsolata gyorsan komolyra fordult. Bár Luna korábban Azahriah nagykoncertjén még a VIP szekcióból posztolt, teljesen összezavarva a rajongókat, a nyári szakításuk után mostanra végleg pont került a múltra. Luna boldogabb, mint valaha, és bár a terhességet még nem kürtölte világgá, a lényeg, hogy kiegyensúlyozott és boldog.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.