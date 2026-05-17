„Egészen biztosan terhes” –Döbbenetes fordulat Azahriah exénél, a rajongók buktatták le, amit eddig rejtegetett!

Valósággal felrobbant a hazai internet az elmúlt órákban, miután futótűzként kezdett terjedni a hír, hogy az egykori reality-sztár anyai örömök elé nézhet. Azahriah exe, a csodaszép Luna Joanna Michelle a találgatások szerint első gyermekét várja, az édesapa pedig nem lehet más, mint a sármos focista, Szlovicsák Tibor. Bár a szerelmesek igyekeztek a lehető legnagyobb titokban tartani a családbővülést, a szemfüles online nyomozók és a hűséges rajongók előtt nincs titok: egy ártatlannak induló videó miatt beindultak a találgatások.

Baukó Attila Azahriah egy fesztivál után lépett félre és csalta meg Lunát, utána a pár szakított (Fotó: Instagram)

Azahriah volt barátnője, Luna első gyermekét várja?

A Farm VIP egykori sztárja, aki ecuadori felmenőkkel rendelkezik, mindig is különleges szépségével hívta fel magára a figyelmet. A napokban egy teljesen hétköznapi bejelentkezéssel készült a követőinek. Luna a tőle megszokott, közvetlen stílusban mutatta meg az Instagram-oldalán, hogy az utóbbi időben milyen csodás szobanövényekkel gazdagította az otthonát, és miket vásárolgatott a kis fészkébe. A növényparádé helyett azonban a kommentelők valami egészen másra lettek figyelmesek.

Az influenszer nem tudta elrejteni a pocakját

A rajongóknak azonnal szemet szúrt, hogy az influenszer keblei feltűnően kerekebbek lettek, és a lengébb ruhák alatt a hasa tájékán is elkezdett kirajzolódni egy apró, de félreérthetetlen pocak.

A találgatások azonnal beindultak a közösségi oldalakon, és egyre többen állítják, hogy már élőben is látták a kismamát. Az egyik hozzászóló egészen konkrét részleteket is megosztott a nagyközönséggel:

Egészen biztosan terhes. Minap találkoztam Vele, nagyon nagy már a pocakja, az biztosan nem hízás volt. Meg is lepődtem: vékony lábak és nagy pocak

– olvasható a mindent eldöntő rajongói komment.

A sasszemű követőknek az is feltűnt, hogy Luna az utóbbi időben feltűnően takargatja magát, a legfrissebb felvételein pedig szinte kizárólag csak mellmagasságig látható, így próbálva óvni a legféltettebb titkát.

Szlovicsák Tibor lehet az apa

Luna szerelmi élete egyébként nemrégiben vett hatalmas fordulatot, amikor a karácsonyi vlogvideóiban, azaz a közkedvelt „vlogmas” sorozatában feltűnt mellette egy titokzatos férfi, akivel kézen fogva járták a belvárost. A Reddit népe azonnal nyomozásba kezdett, és hamar kiderült a titok: a sportoló egyik barátja elárulta, hogy Szlovicsák Tibor focistáról van szó. A szerelmeseket később egy budapesti bevásárlóközpontban is látták együtt, ahonnan nem sokkal később a lány is bejelentkezett.