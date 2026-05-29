„Mint sok más exem is, nem nyugszik” – Rádiós háború! Bochkor Gábor élő adásban robbant bele Lovász Lászlóba

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 12:20
Öt és fél év után távozott a Retro Rádió reggeli műsorából Lovász László, aki egy friss interjúban a megbecsülés hiányával és belső feszültségekkel indokolta a döntését. A nyilvános kitálalást Bochkor Gábor sem hagyta szó nélkül, és élő adásban, burkolt fenyegetésekkel teli üzenetben vágott vissza az íratlan szabályokat megszegő egykori kollégájának.
Ritka az olyan munkahelyi szakítás, ami után a felek hosszú távon is képesek csendben és harag nélkül elmenni egymás mellett, ez pedig a hazai rádiós elitre is tökéletesen igaz. Lovász László januári távozása a Retro Rádió reggeli műsorából elsőre egy megfontolt, tisztán szakmai döntésnek tűnt, ám a színfalak mögött az idő múlásával sem csitultak az indulatok. A humorista-műsorvezető öt és fél év után fordított hátat a mikrofonnak, és egy friss magazininterjúban beszélt arról, milyen belső feszültségek és a megbecsülés hiánya vezettek a szakításhoz. A vallomás viszont olyan lavinát indított el, amire valószínűleg ő maga sem számított, ugyanis Bochkor Gábor élő adásban reflektált a nyilatkozatára...

Lovász László kitálalt Bochkor Gáborról

Lovász László a Story magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogy a döntés nem egyik napról a másikra született meg benne, a háttérben komoly elégedetlenség húzódott.

Tavaly év végén fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék eljönni a rádióból. Más életre vágytam. Az utóbbi időben már nem szívesen keltem fel hajnali négykor, hogy ebben részt vegyek. És a közeggel sem voltam teljesen kibékülve. Öt és fél évig húztam Bochkor Gábor mellett. Addig nagyon rendesen csináltam a dolgomat, de úgy éreztem, nem értékelik kellőképpen a munkámat. Eszembe se jutott, hogy más feltételekkel, más körülmények között rádiózzak tovább. Már nagyon menni akartam

– fakadt ki a rádiós. Elmondása szerint a környezete tudomásul vette a döntést, és nem próbálták maradásra bírni. Január 30-i búcsúja óta elvágta a szálakat: nem beszél a régi csapattal, és nem követi az utódja, Risztov Éva munkáját sem, bár az utcán a mai napig rengetegen megállítják azzal, hogy hiányzik a műsorból.

Bochkor Gábor Retró Rádióban mutatott kontráját nem láttuk jönni

A nyilvános kritika gyorsan elért a Retro Rádió stúdiójába is, Bochkor Gábor pedig nem rejtette véka alá a dühét. Élő adásban reagált a megjelent cikkre, és egyértelművé tette, hogy Lovász nyilatkozata szerinte átlépett egy határt, megszegve a csapatszellem írott és íratlan szabályait.

Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik. Tényleg nem értem, hogy miért... egy újabb Bochkor Gábor-interjút adott, amiben rólam beszél és nem a saját stand-upjáról

 – szúrt oda először Bochkor, majd a kollégája hozzátette: „De lehet, hogy csőbe húzták, azt hitte, hogy másról fog beszélni, de mégiscsak ez az egyetlen érdekes benne, ő nem tehet róla feltétlenül." Bochkor ezután nem állt meg, és súlyos kijelentéseket tett arról, hogy mi is történt valójában a színfalak mögött az elmúlt években, utalva arra, hogy a hallgatók eddig csak a jéghegy csúcsát látták.

„Lehet bennünket provokálni, L. László humorista... de akkor szívesen mesélünk dolgokat. Mindenkinek görcsbe rándult az ökle egyébként, amikor L. László humorista nyilatkozik rólunk, mert mindenki ebben a csapatban tudja, hogy mit művelt itt, szépen csendben... Lehet interjúkat adogatni, de akkor elkezdjük mi is... Abszolút úriemberek voltunk. Na, de sok sikert a stand-uphoz...” – üzent cinikusan volt kollégájának Bochkor. Ezzel a megnyilvánulással a békés elválás illúziója végleg szertefoszlott. A labda most újra Lovász Lászlónál van: kérdés, hogy visszarúgja-e, vagy inkább hagyja elcsendesedni a rádiós háborút.

 

