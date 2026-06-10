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Üzent a zenekar: így van most a Budapest Park színpadán újraélesztett énekesnő

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 17:05
énekesnőkoncert
Minden koncertjét lemondta a zenekar, melynek énekesnője összeesett a színpadon. A Loophia zenekar énekesnője, Szolnoki Zsófia a Budapest Parkban lett rosszul, még a helyszínen újra kellett éleszteni. Most a zenekar újabb közleményt adott ki a 25 éves énekesnő állapotáról.
Bors
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Szolnoki Zsófia múlt hét pénteken lett rosszul a Budapest Park színpadán, amikor zenekarával, a Loophiaval előzenekarként léptek fel az Elefánt koncert előtt. Már az első daluknál megtörtént a váratlan tragédia, amikor is az énekesnő ájultan esett össze a színpadon. Zsófit az orvosok azonnal újraélesztették, jelenleg kórházban fekszik.

Szívrendellenésséget állapítottak meg a Loophia énekesénél
Szívproblémával kezelik kórházban a Loophia énekesét (Fotó: Facebook)

Újabb hírek jöttek a Loophia énekesnőjének állapotáról

A 25 éves énekesnő az első dal előadásakor esett össze, a közönség egy része még kezdetben azt gondolta, hogy a történtek a produkció részét képezik, de rövid időn belül kiderült, hogy sokkal komolyabb a baj, mint hitték. A helyszín elsősegélynyújtói azonnal a színpadra siettek, majd a mentők is megérkeztek és megkezdték az újraélesztést.

Szolnoki Zsófi édesanyja az eset után nyilatkozott az RTL Híradóban lánya állapotáról. Az aggódó édesanya elárulta, hogy a kórházban szívrendellenességet állapítottak meg Szolnoki Zsófinál, a drog-, és alkoholteszt pedig negatív lett. A tragikus eset után az Elefánt zenekara lemondta a koncertet, hiszen őket is mélyen megrendítette, ami a fiatal tehetséggel történt.

A Loophia zenekar most újabb közleményt adott ki az énekesnő állapotáról.

Lemondta koncertjeit a Loophia együttes 

Tegnap adott ki közleményt Instagram-oldalán a Loophia együttes, amelyben elmondják, hogy a soron következő fellépéseket lemondják, hogy Zsófi a gyógyulásra és a pihenésre koncentrálhasson.

Köszönjük mindenkinek a rengeteg aggódó üzenetet, szeretetet és támogatást, amit az elmúlt napokban kaptunk.
Zsófi állapota javul, felépülése jó ütemben halad. Jelenleg továbbra is a pihenésre és a gyógyulásra koncentrál. Az azonban már most biztos, hogy Zsófi felépülése érdekében a júniusi koncertjeinket le kell mondanunk. Most a legfontosabb, hogy elegendő időt és nyugalmat kapjon a gyógyuláshoz. A további fellépésekkel kapcsolatban amint tudunk, tájékoztatni fogunk benneteket. Köszönjük a megértést és a támogatást. (Kérjük a sajtó képviselőit és minden érdeklődőt, hogy tartsák tiszteletben Zsófi és családja magánéletét ebben az időszakban.)

Az aggódó rajongók örömmel értesültek az énekesnő javuló állapotáról, a kommentszekciót szinte azonnal megtöltötték gyógyulást kívánó üzenetekkel. 

 

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