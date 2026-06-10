Üzent a zenekar: így van most a Budapest Park színpadán újraélesztett énekesnő

Szolnoki Zsófia múlt hét pénteken lett rosszul a Budapest Park színpadán, amikor zenekarával, a Loophiaval előzenekarként léptek fel az Elefánt koncert előtt. Már az első daluknál megtörtént a váratlan tragédia, amikor is az énekesnő ájultan esett össze a színpadon. Zsófit az orvosok azonnal újraélesztették, jelenleg kórházban fekszik.
A 25 éves énekesnő az első dal előadásakor esett össze, a közönség egy része még kezdetben azt gondolta, hogy a történtek a produkció részét képezik, de rövid időn belül kiderült, hogy sokkal komolyabb a baj, mint hitték. A helyszín elsősegélynyújtói azonnal a színpadra siettek, majd a mentők is megérkeztek és megkezdték az újraélesztést.
Szolnoki Zsófi édesanyja az eset után nyilatkozott az RTL Híradóban lánya állapotáról. Az aggódó édesanya elárulta, hogy a kórházban szívrendellenességet állapítottak meg Szolnoki Zsófinál, a drog-, és alkoholteszt pedig negatív lett. A tragikus eset után az Elefánt zenekara lemondta a koncertet, hiszen őket is mélyen megrendítette, ami a fiatal tehetséggel történt.
A Loophia zenekar most újabb közleményt adott ki az énekesnő állapotáról.
Tegnap adott ki közleményt Instagram-oldalán a Loophia együttes, amelyben elmondják, hogy a soron következő fellépéseket lemondják, hogy Zsófi a gyógyulásra és a pihenésre koncentrálhasson.
Köszönjük mindenkinek a rengeteg aggódó üzenetet, szeretetet és támogatást, amit az elmúlt napokban kaptunk.
Zsófi állapota javul, felépülése jó ütemben halad. Jelenleg továbbra is a pihenésre és a gyógyulásra koncentrál. Az azonban már most biztos, hogy Zsófi felépülése érdekében a júniusi koncertjeinket le kell mondanunk. Most a legfontosabb, hogy elegendő időt és nyugalmat kapjon a gyógyuláshoz. A további fellépésekkel kapcsolatban amint tudunk, tájékoztatni fogunk benneteket. Köszönjük a megértést és a támogatást. (Kérjük a sajtó képviselőit és minden érdeklődőt, hogy tartsák tiszteletben Zsófi és családja magánéletét ebben az időszakban.)
Az aggódó rajongók örömmel értesültek az énekesnő javuló állapotáról, a kommentszekciót szinte azonnal megtöltötték gyógyulást kívánó üzenetekkel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.