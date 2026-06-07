Kiderült, ezért esett össze a Budapest Parkban a népszerű énekesnő

A Loophia az Elefánt zenekar előzenekaraként lépett fel pénteken a Budapest Parkban, de előbbi zenekar énekesnője már az első dal közben rosszul lett. A 25 éves énekesnő elvesztette eszméletét a színpadon.
Egy szemtanú azt nyilatkozta, hogy a történtek hatalmas riadalmat keltettek a nézőtéren.
Annyi látszott, hogy eszméletlenül fekszik, megpróbálták ellátni. Először körbeállták, kabátokkal takarták, majd fekete leplekkel, takaró panelekkel is elzárták a területet, hogy ne lehessen belátni. Ott körvonalazódott mindenkiben, hogy itt most nagy baj van
– nyilatkozta a koncerten résztvevő nő.
A rémisztő esetet követően a Loophia zenekar közölte, sikerült stabilizálni az énekesnő állapotát. Az RTL Híradó megszólaltatta az énekesnő édesanyját, aki elmondta, a kórházban kiderült, hogy lányának olyan szívproblémái vannak, amelyekről korábban nem tudtak. Most stabil állapotban van. Alkohol- és drogtesztet is végeztek, mindkettő negatív lett.
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