"Kegyetlenül sz*r" – Nem csitul a botrány: Pyfu rommá gyalázta a Travis Scott koncertet!

Óriási volt a felháborodás Travis Scott amerikai rapper budapesti koncertje miatt. Rengetegen voltak kíváncsiak rá, amiért hatalmas tömeg várta, ám alig 10 perc után levonult a színpadról. Az ok egyszerű volt, mivel többen egymást taposták a közönségből és bútorok is repkedtek, így ha tovább folytatódott volna a buli, akkor tragédia is lehetett volna. Pyfu azonban jelen volt az eseményen és közösségi oldalán értékelte a produkciót.

Pyfu az amerikai rappernek üzent

Travis testvérem, ha ezt hallgatod, nem veled van a baj, imádunk, szeretünk. Csak az, hogy a neveddel eladják ezt a bulit, ami nagyon sok sebből vérzik, az fura. Ugye az élet kegyetlen és ez is egy kegyetlen esemény volt, kegyetlenül sz*r

– mondta közösségi oldalán a Megasztár tavalyi évadának harmadik helyezettje.

Napokkal az esemény előtt már mindenki lázban égett, hogy a fiatalok által közkedvelt Travis Scott érkezik a fővárosba. Pyfunak nem is vele, hanem a buli többi részével volt inkább problémája. „Tudtam, hogy ez nem egy koncert lesz. Tisztában voltam mindennel. Úgy voltam vele, hogy elmegyek, mert ha nem vagyok ott, akkor biztos óriási buli lesz. Nekem azzal volt a nagy bajom, hogy van egy ilyen party és az emberek olyan zenéért mentek oda, ami közel áll Travis-hez. Ehelyett Coronitát kellett hallgassunk” – röhögte el magát a rapper, aki kiemelte, hogy nincsen baja ezzel a műfajjal, de nem illett oda.

Nagyon sokan voltak az eseményen, több embert engedtek elvileg be, mint amennyien kényelmesen elfértek volna. Nagy volt a tömeg és az emberek megőrültek, mivel látni akarták Travist, aki ráadásul full sötétben volt és még be is füstölték, hogy senki ne lássa hátulról

– emelte ki problémáit a rapper.

Korábban Travis Scott egy olyan koncertet is adott, ahol több ember életét vesztette. Az Astroworld esemény azóta elhíresült és az amerikai rappert általában ezzel azonosítják az emberek. „Travis-nek ez egy óriási trauma volt és egy nagyon nagy kudarc. Szerintem most is, mivel több embert menteni kellett és a mentő vitte el őket, ezért megijedt. Nem rá haragszom, mivel megtörténik az ilyen” – számolt be véleményéről Pyfu.