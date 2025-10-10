Elképesztő! Rá sem lehet ismerni Kunovics Katinkára – több mint 35 kilót fogyott

Szinte rá sem lehet ismerni Kunovics Katinkára, a Romantic egykori énekesnőjére. Január óta több mint 35 kilót fogyott, mégsem teljesen elégedett az eredménnyel.

Kunovics Katinka egy beavatkozást is vállalt

Fotó: TV2

Bár már majdnem elérte álomalakját, de szeretne még további 15 kilótól megszabadulni.

Január óta 35 kilót fogytam. Nem ment olyan gyorsan, mint terveztem, de igazából nem bánom, mert ez most már egy végleges dolog

- mondta Katinka, aki szerint mindenki a saját tempójában halad.

Azt gondoltam, hogy augusztusra legalább 45 kilónál fogok tartani.

Bár ez kissé elszomorította, türelmesen várja a következő hónapokat.

Ezért nem lehet ráismerni Kunovics Katinkára

A látványos fogyás mögött gyomorszűkítő műtét áll, amelyet Törökországban végeztek el rajta. Az eddig elért eredményeken túl további 15 kiló leadását tervezi.

Felmerül a kérdés: miért éppen Törökország?

Sokan félnek a külföldi műtétektől, hogy mi van, ha komplikáció lép fel. Bennem is volt félelem, de megnyugtattak, hogy a műtétet végző orvos minden hónapban Magyarországra látogat, és folyamatosan elérhető

- mesélte az énekesnő.

Az elmúlt 20 évben Katinka számtalanszor próbált lefogyni, sokszor csak kefirt és joghurtot evett napokig. Tavaly végre orvoshoz fordult, ahol kiderült: pajzsmirigy-probléma áll a sikertelen fogyás hátterében. Egészsége érdekében vállalkozott a műtétre, ahová barátnője, Völgyi Zsuzsi is elkísérte.

Nem megy le az étel, fáj. Egy rántottának a felét bírom megenni, aztán várnom kell 10-15 percet, mire újra tudok enni

- mondta őszintén a Tényeknek adott interjúban. Kunovics Katinka reméli, hogy az egyéves műtéti évfordulóra végre eléri álomalakját, de tudja, ehhez türelemre és önfegyelemre is szükség van.

Dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész ugyanakkor figyelmeztet: Törökországban, mivel nem EU-tagország, teljesen más szabályok vonatkoznak az egészségügyre. Könnyen olyan helyre kerülhet az ember, ahol nem garantált a biztonságos ellátás.