Amerikáig repül a romantika: New Yorkban hódít újra a Romantic együttes

A Bors a Romantic zenekar új klipjének forgatásán járt, ahol azonnal kiderült: a latinos életérzés mit sem kopott. A Romantic tagjai egymás szavába vágva meséltek terveikről, bizonyítva, hogy a zenekar nagyon is létezik. A Gáspár Győző vezette trió megújult erővel indul neki az idei évnek.

Gáspár Győző büszke, hogy a zenekar idén Amerikába is felkérést kapott (Fotó: Gaál Regina)

Gáspár Győző: „Idén még Amerikába, New Yorkba is megyünk”

Gáspár Győző alapította a népszerű magyar popzenekart, és a latin stílusú tánczene ma is a védjegyük. „A Romantic együttes 1999 áprilisában alakult, volt egy hosszabb szünetünk 2010 után, de visszatértünk, és azóta is aktívak vagyunk” – mondta Győző. „Most új klipet forgatunk, rengeteg koncert vár ránk”.

Idén még Amerikába, New Yorkba is megyünk fellépni. Várnak minket a kint élő magyarok is

– mesélte Győzike a tőle megszokott lelkesedéssel. Völgyi Zsuzsi szemmel láthatóan szenvedélyesen beszélt a jelenről: „Igazi latinos és Romanticos dal klipforgatásán vagyunk ma”.

Őszinte leszek, borzasztó, hogy sokak fejében az él, hogy mi már nem létezünk. Pedig 2015 óta folyamatosan koncertezünk, vannak új Romantic dalok és régi slágerek feldolgozásai is.

Hozzátette: „Úgy érzem, 2026 a Romantic megújulásának éve lesz, és a csúcsra törünk”.

Katinka és Zsuzsi saját zenés projekteken is aktívan dolgoznak, az ének a mindennapjaik része évtizedek óta (Fotó: Gaál Regina)

„Elképesztően sok fiatal is szeret minket”

Kunovics Katinka, a zenekar harmadik tagja szerint a közönségük különlegesebb, mint valaha.

A harminc felettiek rajtunk nőttek fel, de elképesztően sok fiatal is szeret minket. Volt olyan koncertünk, ahol szinte mindenki 2000 után született, és ránk mulattak

– mesélte. „Lehet, hogy retro zenekar lettünk, de ez rendben van, miközben folyamatosan próbálunk megújulni és próbálunk lépést tartani az új trendekkel”.

Egy biztos: a Romantic tagjai nem nosztalgiázni akarnak. Új klip, új lendület, Amerikai koncert és tervek, amikhez kreativitás és lelkesedés is párosul a zenekarban. Ahogy ők mondják, szeretnék, hogy a köztudatban végre világos legyen, a Romantic zenekar nem hogy létezik, hanem rég nem tapasztalt aktivitással vetették bele magukat az idei évbe.