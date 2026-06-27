Kökény Attila titokzatos vallomása a hölgy rajongókról: „Volt minden...”

Kökény Attila neve örökre összeforrt a Megasztárral, még akkor is, ha végül nem ő emelhette magasba a győztesnek járó trófeát. Az énekes nemrég a Borsnak mesélt arról, hogy a tehetségkutató alatt Eszenyi Enikő kérésére három hónap alatt 22 kilót fogyott, és bár csalódott volt a döntő után, gyorsan továbblépett, hiszen karrierje szinte azonnal szárnyalni kezdett. A sikerrel azonban együtt járt valami más is: a hirtelen jött országos ismertség. Attila most lapunknak adott interjúban rántotta le a leplet, milyen volt akkoriban a rajongói őrület, és milyen bizarr dolgokkal találta szembe magát.

Kökény Attila felesége, Aranka a Megasztár óta kitart az énekes mellett (Fotó: MW)

Kökény Attila bizarr fotókat kapott

A Megasztár idején még korántsem úgy működött a közösségi média, mint manapság, de a rajongók már akkor is megtalálták kedvenceiket. Az énekes most felidézte, milyen elképesztő mennyiségű üzenet és levél érkezett hozzá a műsor után.

Akkor kezdődött a komment őrület. Volt egy számítógép a szobámban, azon tudtam olvasni a rajongói leveleket, akkor még telefonom nem is volt. De elmondták már akkor is, hogy aki olvasni fogja ezeket, annak ez rá fog menni az éneklésre, így egyáltalán nem olvastam ezeket

– mesélte Kökény Attila. Mint mondja, nem véletlenül fogadta meg a tanácsot. „Láttam, hogy voltak, akik viszont olvasták, és elég kellemetlen napokat okoztak nekik. Még Patai Annát – aki akkor még kislány volt – is bántották.” Attila azt is elárulta, hogy a rajongók azonban nemcsak kritikákat küldtek.

Exkluzív interjúban mesélt Kökény Attila Megasztáros élményeiről (Fotó: Markovics Gábor)

Ezres nagyságrendben érkeztek hozzá az e-mailek, emellett pedig számtalan ajándékot is kapott. Volt olyan különleges meglepetés, amelyet a mai napig őriz. „Csomó rajongói ajándékot megtartottam, van egy, amin a fiam és én vagyunk egy képen, és a fotót rányomtatták egy plüssmacira.” A történet azonban itt válik igazán érdekessé. Kökény Attila ugyanis sejtelmesen arról is beszélt, hogy a női rajongók valósággal megrohamozták a műsor után. Hogy pontosan milyen üzeneteket, fotókat vagy ajánlatokat kapott, azt nem részletezte, de szavai alapján bőven akadtak olyan tartalmak, amelyek ma is zavarba hozzák.

Engem is megrohamoztak a rajongó hölgyek. Volt minden, úgy mondanám: hideg-meleg, minden is. Szalonképes viszont nem nagyon volt, amit el tudok mondani

– mesélte az énekes hangosan nevetve. Kökény Attila ennél többet nem árult el, így a részletek valószínűleg örökre az ő titkai maradnak. A Megasztár egykori sztárja ugyanakkor egy dolgot biztosan jól csinált: távol tartotta magát az internet zajától. Miközben mások a kritikákkal és a rosszindulatú hozzászólásokkal küzdöttek, ő inkább a zenére koncentrált. Talán ennek is köszönhető, hogy több mint másfél évtizeddel a műsor után is az ország egyik legkedveltebb előadójaként tartják számon.