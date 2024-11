Kökény Attila a Megasztárról: „Nincs könnyű dolga a zsűrinek”

Kökény Attila a Megasztár ötödik szériájának felfedezettje volt, ahol döntősként, a második helyen végzett és ő lett 2010-ben az év férfi hangja. Az énekes elárulta, milyen érzésekkel fogadta, hogy újraindult a Megasztár 2024-ben.

A zenész a Megasztár ötödik évadában a második helyezett lett, a Kökény Attila koncertjeit azóta ezrek látogatják (Fotó: Markovics Gábor)

Önazonosság, mint a legfontosabb szempont

– Nagyon örültem neki, egy kicsit el is voltam keseredve, hogy sokáig nem ment ez a műsor, mert én azt látom, hogy azok a megasztárosok, akik az első, második vagy harmadik helyen végeztek, mind ott vannak a pályán és sikeresek, és nagyon sokat tesznek le az asztalra. Rengeteg emlék felelevenedett bennem is most, hogy mennyire jó volt ott lenni, tanulni, tapasztalni és új embereket megismerni – kezdi Attila, aki szerint nagyon sok tehetséges fiatal jelentkezett ezúttal is a Megasztárba. S hogy mit tanácsolna azoknak, akik most vannak ott a döntőben?

Leginkább azt, hogy maradjanak önazonosak. Egy ilyen műsorban még egy sikeresebb, tehetségesebb énekes is simán kieshet a versenyből, ha olyan dalt énekel, ami nagyon nem passzol hozzá, nem áll jól neki, és nem érzi benne komfortosan magát. Egy jó énekes persze mindent el tud énekelni, de én nem feltétlenül vagyok annak a híve, hogy minden oldalát meg kell mutatnia valakinek. Inkább maradjon az, aki volt, abban viszont legyen 100 százalékos. Nagyon jó látni, hogy most mennyire sok tehetséges, önazonos énekes került elő.

Kökény Attila csak az énektudást helyezné előtérbe

Az énekes bevallotta, nincs könnyű helyzetben a Megasztár 2024 zsűrije:

– Szerencsére olyan emberek ülnek ott, akik nagyon jól értenek a zenéhez.

Viszont sokkal nehezebb dolguk van, mint nekem volt a Sztárban Sztárban, mert az egy olyan szórakoztató műsor, ahol a pályatársaidat kell véleményezned bizonyos keretek között, tulajdonképpen tét nélkül. A Megasztárban viszont a versenyzők élete, jövője múlik azon, hogy meddig jutnak. Nem voltam még ilyen helyzetben, de ha zsűri lennék ott, akkor biztos vagyok benne, hogy csak az éneklést figyelném.

Engem nem nyűgöz le annyira, hogy egy előadó mennyire mozogja be a színpadot, vagy hogyan tud táncolni. Mert ezek végtére is csak extrák, amik hozzátesznek a produkcióhoz, de itt alapvetően az ország hangját keressük. Jó dolog, ha valaki tud táncolni és közben jól énekelni is, de általában erre csak kevesen képesek. Hogy később mennyire tudják megvalósítani magukat a színpadon egy produkció keretein belül, az már más kérdés. Nagyon nehéz, hiszen ez egy ugródeszka, nekem is az volt, a Megsztárnak köszönhetem, hogy beindult a karrierem, és jövőre már egy MVM Dome-os koncertre készülhetek”.