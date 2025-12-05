Kökény Attila súlyos döntést hozott a fiával kapcsolatban: „Teljesen elengedem a kezét”

Kökény Attila fia, Kökény Lali a Megasztár 2025-ös évadában próbált szerencsét, hogy saját lábára állva, önálló zenei karriert építsen. A 19 éves fiú bejutott az élő show-ba, ahol első saját dala is debütálhatott. Lali korábban állt már színpadon, hiszen Kökény Attila több koncertjére is elhívta őt, ám az édesapa most sorsfordító döntést hozott: elengedi a fia kezét.

Kökény Lali sok bántást kapott a Megasztárban, pusztán azért, mert egy híres énekes, Kökény Attila fia (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Nem volt egyszerű a Megasztár Kökény Attila fiaként

Kökény Attila karácsonyi duplakoncertre készül Rakonczai Viktorral karöltve. Számos vendégelőadó mellett Kökény Lali is színpadra lép majd. Korábban többször ragadott már mikrofont Kökény Attila koncertjein, ám ennek most megálljt parancsol a zenész édesapa.

Kökény Attila fia megasztáros szereplése kapcsán elmondta:

Egy csomó minden kavargott bennem. Amikor egy ismert ember fia elindul egy ilyen versenyben, az elég nehézkes, mert kap hideget, meleget. Mondtam neki, hogy számítani kell erre

– fogalmazott Kökény Attila az M2 Petőfi TV műsorában.

„Azt jó volt látni, hogy sok-sok ezer ember közül bekerült az élő adásba. Azt viszont apaként rossz látni, ha a gyerekednek nem úgy sikerül valami, ahogy szeretné, és nem jön ki belőle, amire egyébként képes” – vélekedett az apuka, aki döbbenten szembesült a gonosz kommentekkel.

Nyilván ennek én voltam a fő okozója, mert én vagyok az édesapja.

Ez ment az elején például, hogy: én miért kísértem el a válogatóra? De én otthon nem »A Kökény Attila« vagyok, hanem az édesapja. Ha orvoshoz kell menni, kit küldjek el vele, a szomszédot? Hogy nehogy az legyen, hogy protekcióval megyünk be?! Ez elég furcsa volt” – háborgott Attila, aki egyébként nagyon büszke a fiára, ugyanakkor igencsak kritikus is vele.

Kökény Attila nem finomkodik Lalival: ő a legnagyobb kritikusa (Fotó: Bors)

„Nehéz, de hasznosabb, mintha fognám a kezét úton-útfélen”

A Megasztár 2025-ben szerepelő Kökény Lali még elmondta:

„A megfelelési dolog mindig ott volt az életemben. Sosem engedtem be a zongoravizsgáimra sem a szüleimet…” − utalt édesanyjára, Kökény Arankára is.

„A legnagyobb kritikusom az édesapám, de ennek így is kell lennie, mert ebből tudok épülni. Tudom, hogy ő megmondja, hogy valami nem volt jó, rossz volt, vagy éppen jó volt” – árulta el Lali, aki eddig élvezhette csak édesapja vendégszeretetét a koncertjeit...

Megbeszéltük azt, hogyha ő elindul a tehetségkutatón, akkor én teljesen elengedem a kezét ezzel kapcsolatosan. Régen is tudtuk, hogy eljön az idő, amikor szétválunk. Nekem megvolt a lehetőségem, Isten megadta, hogy megtaláljam azt az utat, amit szeretnék járni, és ezt kívánom neki is, de nem ugyanazt. Neki is megvan az útja, tehetsége

- mondta Kökény Attila, aki ezután hozzátette: „Viszont innentől kezdve a zenében az apa–fia kapcsolatot el kell engednünk. Nem lesz olyan, hogy ha én elmegyek hétvégén egy koncertre, akkor viszem magammal: nem fogom vinni! Kezdje el a saját útját járni. Nehéz, de hasznosabb, mintha fognám a kezét úton-útfélen.” Az énekes ettől függetlenül a nagykoncertjeire továbbra is meghívja vendégelőadóként Lalit, és persze a családi idill is a megszokott marad.