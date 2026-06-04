Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vége a szerelemnek: 22 év házasság után elvált Kőhalmi Zoltán feleségétől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kőhalmi zoltán
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 13:01
Kőhalmi Zoltán eltitkolt igazságválás
Ennyi volt. A Kőhalmi Zoltán Facebook-posztban jelezte.

Kőhalmi Zoltán közösségi oldalán jelentette be, hogy véget ért a házassága. A humorista és felesége 22 évnyi házasság után döntött a válás mellett, kapcsolatuk azonban békés körülmények között zárult le.

Búcsúzik feleségétől Kőhalmi Zoltán.
Búcsúzik feleségétől Kőhalmi Zoltán.
Fotó: Facebook/Dumaszínház

Kőhalmi Zoltán elvált

A Karinthy-gyűrűs előadó egy személyes hangvételű bejegyzésben osztotta meg a hírt követőivel. Mint írta, a válás áprilisban történt, csaknem harminc évvel azután, hogy annak idején egy pár lettek. Kőhalmi hangsúlyozta, hogy a döntés nem egyik napról a másikra született meg, és a különválás nem járt konfliktusokkal vagy nyilvános botrányokkal. Közlése szerint nincs szó harmadik félről vagy olyan körülményről, ami találgatásokra adhatna okot. 

A humorista azt is kiemelte, hogy felnőtt és kamasz gyermekeik nevelésében a jövőben is együttműködnek. Elmondása szerint továbbra is közösen és összehangoltan kívánják támogatni gyermekeiket. Bejegyzésében arra is kitért, hogy magánéletét mindig igyekezett a nyilvánosságtól távol tartani, ezért a válás részleteiről nem kíván további információkat megosztani. Kőhalmi Zoltán szerint a történet mögött nincsenek olyan fordulatok, amik bulvárérdeklődésre adhatnának okot. A humorista közölte, hogy a részletek a jövőben sem kerülnek nyilvánosságra, írja a Blikk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu