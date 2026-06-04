Vége a szerelemnek: 22 év házasság után elvált Kőhalmi Zoltán feleségétől

Kőhalmi Zoltán közösségi oldalán jelentette be, hogy véget ért a házassága. A humorista és felesége 22 évnyi házasság után döntött a válás mellett, kapcsolatuk azonban békés körülmények között zárult le.

Búcsúzik feleségétől Kőhalmi Zoltán.

Fotó: Facebook/Dumaszínház

Kőhalmi Zoltán elvált

A Karinthy-gyűrűs előadó egy személyes hangvételű bejegyzésben osztotta meg a hírt követőivel. Mint írta, a válás áprilisban történt, csaknem harminc évvel azután, hogy annak idején egy pár lettek. Kőhalmi hangsúlyozta, hogy a döntés nem egyik napról a másikra született meg, és a különválás nem járt konfliktusokkal vagy nyilvános botrányokkal. Közlése szerint nincs szó harmadik félről vagy olyan körülményről, ami találgatásokra adhatna okot.

A humorista azt is kiemelte, hogy felnőtt és kamasz gyermekeik nevelésében a jövőben is együttműködnek. Elmondása szerint továbbra is közösen és összehangoltan kívánják támogatni gyermekeiket. Bejegyzésében arra is kitért, hogy magánéletét mindig igyekezett a nyilvánosságtól távol tartani, ezért a válás részleteiről nem kíván további információkat megosztani. Kőhalmi Zoltán szerint a történet mögött nincsenek olyan fordulatok, amik bulvárérdeklődésre adhatnának okot. A humorista közölte, hogy a részletek a jövőben sem kerülnek nyilvánosságra, írja a Blikk.