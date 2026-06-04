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Derült égből villámcsapás: 17 év után véget ért Thomas Müller házassága

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Thomas Müller
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 10:19
Lisaválás
Ennyi volt. Thomas Müller és felesége szakítottak.

Hivatalosan is megerősítették, hogy külön utakon folytatja életét Thomas Müller és felesége, Lisa. A Bayern München és a német válogatott korábbi sztárja, valamint a díjlovaglóként ismert Lisa Müller 17 év házasság után döntött a válás mellett.

Thomas Müller szakított bajor feleségével.
Thomas Müller szakított bajor feleségével.
Fotó: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto

Válik Thomas Müller

A hírt a házaspár közös ügyvédje, Christian Schertz erősítette meg a német sajtónak. Az ügyvéd közlése szerint a felek békésen váltak el egymástól, ugyanakkor arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben ügyfelei magánéletét és ne adjanak teret további találgatásoknak. Schertz azt is elmondta, hogy a szakítás nem most történt, a kapcsolat lezárása már korábban megtörtént, így nem egy friss döntésről van szó. 

A pár 2009-ben kötött házasságot és hosszú éveken át a német sportélet egyik legismertebb házaspárjának számított. Az utóbbi időszakban azonban egyre többen találgatták, hogy problémák lehetnek a kapcsolatukban. A feltételezéseket erősítette, hogy Thomas Müller 2025 nyarán az észak-amerikai profi ligában szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, míg felesége Bajorországban maradt. Lisa Müller továbbra is a közös ménes működtetésére koncentrált, így a házaspár két külön kontinensen élt.

A rajongók figyelmét az is felkeltette, hogy Lisa Müller közösségi oldaláról eltűntek a férjével közös fényképek. Többen már akkor arra gyanakodtak, hogy a távolság és az eltérő életút a kapcsolat végét jelentheti, írja a Blikk.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu