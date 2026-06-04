Derült égből villámcsapás: 17 év után véget ért Thomas Müller házassága

Hivatalosan is megerősítették, hogy külön utakon folytatja életét Thomas Müller és felesége, Lisa. A Bayern München és a német válogatott korábbi sztárja, valamint a díjlovaglóként ismert Lisa Müller 17 év házasság után döntött a válás mellett.

Thomas Müller szakított bajor feleségével.

Fotó: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto

Válik Thomas Müller

A hírt a házaspár közös ügyvédje, Christian Schertz erősítette meg a német sajtónak. Az ügyvéd közlése szerint a felek békésen váltak el egymástól, ugyanakkor arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben ügyfelei magánéletét és ne adjanak teret további találgatásoknak. Schertz azt is elmondta, hogy a szakítás nem most történt, a kapcsolat lezárása már korábban megtörtént, így nem egy friss döntésről van szó.

A pár 2009-ben kötött házasságot és hosszú éveken át a német sportélet egyik legismertebb házaspárjának számított. Az utóbbi időszakban azonban egyre többen találgatták, hogy problémák lehetnek a kapcsolatukban. A feltételezéseket erősítette, hogy Thomas Müller 2025 nyarán az észak-amerikai profi ligában szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, míg felesége Bajorországban maradt. Lisa Müller továbbra is a közös ménes működtetésére koncentrált, így a házaspár két külön kontinensen élt.

A rajongók figyelmét az is felkeltette, hogy Lisa Müller közösségi oldaláról eltűntek a férjével közös fényképek. Többen már akkor arra gyanakodtak, hogy a távolság és az eltérő életút a kapcsolat végét jelentheti, írja a Blikk.