Így élheti túl a válást a Viszkis: Pszichológus válaszolt

Nagyon sokat változhatunk, de a múltunkat nem változtathatjuk meg. Az újrakezdés erőteljes önismereti munka. Javasolnám ez esetben, amikor valakinek viszonylag sűrűn kell újraindítania az élete egyes területeit, hogy ilyenkor feltétlenül forduljon olyan segítő szakemberhez, aki nem csak analizál, hanem adott esetben tanácsokat vet fel, alternatívákat tud adni. Akinek újra kell kezdeni, abban biztos, hogy minden újrakezdésnél megjelenik egy tanácstalanság. Az analizálás egy rendkívül lassú segítségnyújtás, ami az élet gyorsasága miatt önmagában nem elegendő, ezért fontos, hogy bevonjon az életébe egy szakembert, akitől tanácsokat is kérhet, ha szükséges