Így élheti túl a válást a Viszkis: Pszichológus válaszolt

Ambrus Attila, a Viszkis 10 év házasság után külön utakra lép feleségével. Azonban ez nagyon nehéz időszaknak ígérkezik számukra. A pszichológus szerint már Ambrus Attila kezében van a gyógyulás kulcsa.
Nagyon sokat változhatunk, de a múltunkat nem változtathatjuk meg. Az újrakezdés erőteljes önismereti munka. Javasolnám ez esetben, amikor valakinek viszonylag sűrűn kell újraindítania az élete egyes területeit, hogy ilyenkor feltétlenül forduljon olyan segítő szakemberhez, aki nem csak analizál, hanem adott esetben tanácsokat vet fel, alternatívákat tud adni. Akinek újra kell kezdeni, abban biztos, hogy minden újrakezdésnél megjelenik egy tanácstalanság. Az analizálás egy rendkívül lassú segítségnyújtás, ami az élet gyorsasága miatt önmagában nem elegendő, ezért fontos, hogy bevonjon az életébe egy szakembert, akitől tanácsokat is kérhet, ha szükséges
– mondta Csehák Hajnalka klinikai szakpszichológus a Blikknek Ambrus Attila válása kapcsán.
Támaszkodhat arra az érzésvilágra, amit keramikusként megél: tekinthet úgy erre, mint művészetterápiára. Feltétlenül töltekezhet abból, amit számára a kerámiakészítés vagy általában a munka érzelmileg ad.
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