KKevinre anyja talált rá brutális balesete után: „Attól rettegtem, hogy levágják a lábam!”

„Egy nagyon biztos érzelmi háttér, amit mi nyújtottunk neki. És a mai napig bátran mondom, és gondolom, hogy ő is egyetért ezzel, hogy a kis lelki támogatást, azt mindig megkapja tőlünk. Amikor megkérdezték tőle egy riportban, hogy mi volt az az ajándék az életében, ami nem tárgy volt, és nagyon örült neki, azt mondta, hogy az öccse születése” – kezdte KKevin anyja, Bettenbuch Krisztina, aki a Creator TV Az én utam című műsorában épp Kevin kedvencét, töltött káposztát tálalt fiainak.

KKevin attól félt, hogy a nyílt csonttörésből nem épül fel

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

„12 éves korában már irkálta a kis rapszövegeit, töltött le YouTube-ról alapokat, majd felénekelte a dalait. Mindig átküldi a megjelenések előtt a zenét, hogy mondjak róla véleményt. Néha égnek áll a hajam tőle, de mindig leírom, mit gondolok róla” – tette hozzá Krisztina.

KKevin balesete miatt attól rettegett, hogy amputálják a lábát

A fényképalbum nézegetése közben egy durva lábtöréses balesetre is visszaemlékezett, amikor előbb ért oda a baleset helyszínére, mint a mentő. Fiát a hideg kövön ülve találta, akinek lábából kiállt a csontja. „Azt hittem, hogy le fogják vágni a lábamat, mert hipochonder vagyok” – emlékezett vissza szörnyű balesetére a rapper.

KKevin fiatalon jó tanuló és példamutató magatartású kisiskolás volt: jó teljesítményéért az első osztályban oklevéllel is jutalmazták, ezt meg is mutatja a videóban. Második keresztneve Valentin, ezért igazán rajong, de a családja nagyon fontos számára.

KKevin barátnői gyorsan váltják egymást

A rapper életében a nők jönnek-mennek, egyelőre nem érzi úgy, hogy meg kéne állapodnia.

Egyelőre most ott tartok, hogy akivel találkozom, már pár nap után vágyom a magányra. És nem arra, hogy velük legyek. De szerintem ez idő kérdése, aztán majd jön, akinek jönnie kell. Legalábbis bízom benne. Egyébként szeretek valakihez odabújni, csókolgatni, babusgatni, jó lenne, ha lenne, de nincs

– magyarázta pár hete.

„Két releváns kapcsolatom volt idáig, mind a két lányt szerettem, de nem tudom, hogy szerelem volt-e. Annyira fiatalnak gondolom magam... lehet, hogy majd egyszer jön egy lány, aki iránt tényleg úgy érzek, és akkor mondom azt, hogy ez a szerelem” – mondta, majd hozzátette, hogy mindig ő bontotta a kapcsolatait, még sosem dobták.