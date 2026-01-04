Alkohollal vívott küzdelméről és házassága mélypontjáról vallott Király Viktor: „Nagyon sötét időszak volt”

Király Viktor lesz a vendége Lékai-Kiss Ramónának a TV2 hétfő délben megjelenő Titkok Ramónával című podcast műsorban. Az énekes bár még csak 41 éves, már rengeteg mindenen ment keresztül. A karrieren keresztül a magánéleti válságok és a függőségek is megjelentek Viktor életében. Az utolsó majdnem az egész életét tönkre tette, de szerencsére sikerült kilábalni ebből az időszakból is.

Király Viktor betegsége két éve már a múlté (Fotó: TV2)

Király Viktor megijedt a helyzettől

A gyerekvállalás nagy kérdés volt a számomra, mivel nem éreztem még készen magam. A fellépések miatt is kételkedtem, hogy jó apa leszek-e, illetve ott volt az alkohol is. És negyven évesen elkapott a kapuzárási pánik, ami miatt nagyon magamba fordultam és ez sem segített a helyzeten

– árulta el a Titkok Ramónával című műsorban az énekes. Viktornak nehézséget okozott, hogy ezek után egyedül maradt, mivel felesége akkor egy kis időre elköltözött.

Nagyon rossz volt akkor, amikor az Anita elhagyott és az egy nagyon sötét időszak volt. Azóta viszont olyan, mintha egy rossz álom lenne, mivel lassan már két éve megváltoztattam az életemet, amihez kellett a feleségem és a szeretteim is. Véleményem szerint azóta erősebb is a kapcsolatunk

– számolt be szerelméről Király Viktor.

Király Viktor felesége, Virág Anita nagyjából másfél évet élt külön férjétől (Fotó: Metropol)

Király Viktor függősége kis híján a házasságába került

Sok éven keresztül próbált nekem segíteni, de akkor még nem értette, hogy ez egy betegség. Emiatt kicsit rosszul fogta fel és támadott a betegségemmel kapcsolatban és el is hagyott, mert azt hitte, azzal majd megoldja a problémámat. Aztán ugye ez pont ellenkezőleg sikerült, mint ahogy ő gondolta

– mondta Lékai-Kiss Ramónának az énekes. Ezek után viszont elérkezett a fordulópont Király Viktor életében, ami miatt a mai napig hálás Anitának.

Amikor rájött arra, hogy ezt nem így kell kezelni, akkor kezdett el valami bennem is megváltozni. Abban a pillanatban, amikor láttam rajta, hogy velem képzeli el a jövőjét, akkor nekem is több erőm lett. Visszaköltözött és egy buta, szerdai napon azt mondtam, hogy elég volt és letettem az alkoholt

– mesélte Király Viktor.