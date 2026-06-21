Elképesztő luxusba menekült a KKevin-botrány elől Kiara Lord: Döbbenetes helyen piheni ki a vihart

Az elmúlt hetekben KKevinnel való botrányos csókjától volt hangos a hazai bulvársajtó. A Budapest Parkban készült felvételek futótűzként terjedtek az interneten, a rajongók pedig azonnal találgatni kezdtek, vajon szerelem szövődött-e a rapper és Kiara Lord között. A nagy port kavart történet után azonban úgy tűnik, Kiara Lordnak most egészen más jár a fejében: sorra osztja meg az álomszerű felvételeket az olaszországi pihenéséről. Lapunk utánajárt a hotelkínálatának, megdöbbentő adatok jönnek!

Kiara Lord balhé: KKevinnel való csókja után felrobbant az internet (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Ennyibe kerülhet a hotel, amiben Kiara Lord kiereszti a gőzt

Kiara az Instagram történetében megosztott fotókon többször megjelölte, hogy Szicíliában tartózkodik. Azonban egy, a szobáról feltöltött fotó alapján az is könnyen beazonosíthatóvá vált, hogy Szicília egyik legexkluzívabb szálláshelyén, a Mangia's Brucoli Sicily luxusresortban tölti a szabadságát.

Ebben a csodás szállodában pihen éppen Kiara Lord (Fotó: Instagram)

A szálloda a Marriott International ötcsillagos kollekciójának része, több medencével, wellnessrészleggel, edzőteremmel és prémium éttermekkel várja a vendégeket. Egy átlagos éjszaka ára a nyári szezonban 200 000 forint körül mozog, a prémium csomagok pedig ennél is többe kerülhetnek. Többeknek az is feltűnt, hogy Kiara Lord egyelőre kizárólag egyedül készült felvételeket oszt meg. Semmilyen árulkodó jel nem utal arra, hogy bárki elkísérte volna a luxusutazásra, így könnyen lehet, hogy a sztár most valóban egyedül szeretne feltöltődni. És erre minden oka megvan.

Kiara Lord botránya KKevinnel

A KKevinnel való csók után még napokig ment a pletykaáradat, ráadásul maga a rapper is ingerülten reagált a történet utóéletére. Kiara Lord később arról is beszélt, hogy a botrány sokkal nagyobbra nőtt, mint maga az esemény, és az egész történet lelkileg is megviselte.

Ez egy rendkívül görbe este volt, annyit azért elmondok. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Isten elhagyja az embert! Ez nem egy rám jellemző dolog, nagyon rosszul is éreztem magam mind mentálisan, mind fizikálisan. Engem elhagyott Isten azon az estén! Én tényleg azt érzem, hogy így le lettem rántva a mélybe. És ha már ott jártam a pokolban, akkor megöleltem az ördögöt

– mesélte Kiara Lakatos Levente podcastjében. Most viszont már úgy tűnik, a napfényé, a kristálytiszta tengeré és a luxusé a főszerep. A szicíliai képek alapján Kiara Lord láthatóan élvezi a mediterrán életérzést, és minden jel arra utal, hogy a viharos időszak után végre magára és a pihenésre koncentrál.