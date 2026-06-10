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Erre várt mindenki: új kurzust indít Kiara Lord, ezt tanulhatod el tőle!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kiara Lord
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 13:20
kurzuspárkapcsolat
Hasznos tippekkel jelentkezik a dögös felnőttfilmes.
Bors
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Hatalmas hírt osztott meg a közösségi oldalán Kiara Lord. A dögös felnőttfilmes, mindamellett, hogy ő a pornófilmek koronázatlan királynője, egyben menő üzletasszony is, aki hamarosan egy vadonatúj videós kurzussal jelentkezik.

hot feltöltés A Nagy Ő kiesettjei: Mi történt velük a műsor óta? Böbe, Gina, Kiara Lord
Új kurzust indít Kiara Lord / Fotó: hot! magazin/TV2

Új kurzust indít Kiara Lord

Csajok! Mi lenne, ha ezt a nyarat máshogy indítanánk? Mondjuk úgy, hogy "cool girl summer"? Az új videós kurzusomban 10 lépésben mesélek neked arról, hogy hogyan építs egy számodra biztonságos teret, önbizalmat, bátorságot... És ami a legfontosabb, hogyan maxold ki az élet adta lehetőségeket!

- tette meg a bejelentést az Instagram-oldalán A Nagy Ő sztárja, aki egy korábbi videójában már kifejtette, mi az oka annak, hogy sok nőt több év párkapcsolat ellenére sem vett még feleségül a párja.

Szerintem az egyik óriási hiba, amit mi, nők elkövetünk, hogy egy sima párkapcsolatban már asszonyként viselkedünk a párunkkal. Ami helytelen. És csodálkozunk, hogy ők utána nem akarnak megállapodni, vagy szintet lépni, mert minek? Ha már eleve asszonyként viselkedünk, akkor mi legyen az a motiváló dolog a férfi számára, ami miatt azt mondja, hogy ezt a nőt el akarom venni? Hiszen már úgyis mindent megcsinál, akkor meg minek? Azt akarom nektek mondani, hogy ne csináljunk asszonydolgokat sima párkapcsolatban

- ecsetelte akkor Kiara.

 

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