Új életet kapott az Exatlontól Kenderesi Tamás: „Testben és lélekben is egy nagy utazáson vagyok túl”

Sokakat meglepett a hír, amikor kiderült, hogy Kenderesi Tamást is láthatjuk majd az Exatlon Hungary 2026-os évadában, hiszen az egykori úszó már egy ideje eltűnt a nyilvánosság elől. Most azonban a Bajnokok csapatában tért vissza és egy csapásra újra elrabolta a tévénézők és a sportrajongók szívét. Az egykori olimpikon pedig nem csak bebizonyította szereplésével, hogy képes megállni a helyét egy ilyen versenyben, de egy teljesen új kezdetet is kapott általa, amiről most a Borsnak mesélt.

Az Exatlon 5. évada nem csak lelkileg volt hatással az úszóra, Kenderesi Tamás fogyása is a műsornak köszönhető (Fotó: TV2 Sajtószoba)

Bár már jó néhány hete véget ért az Exatlon 2026-os évada, a versenyzők jó része még mindig a hatása alatt van, ami nem is csoda egy ilyen intenzív, heteken át tartó kihívás után. Így van ezzel Tomi is, aki bár nagyon örül, hogy újra itthon lehet, eleinte mégsem találta a helyét.

Ez abszolút egy fordulópont volt most az életemben. Testben és lélekben is egy nagy utazáson vagyok túl, és kellett egy kis idő, amíg ebből a buborékból ki tudok jönni. Furcsa volt itthon lenni, furcsa volt az itthoniakkal találkozni, főleg az első két hétben. Ahogy hallottam a többiektől, nem mindenkivel volt ez így, viszont most már nagyon jól érzem magam

– vágott bele őszintén az Exatlon Kenderesi Tomija.

Kenderesi Tamás sajtbureszes beszólása után 10 évvel újra belopta magát a rajongók szívébe, pedig nem volt egyszerű számára ez az évtized (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Kenderesi Tamás a medence helyett a tévében képzeli el magát?

A sportoló szinte fel sem tudja fogni azt a mértékű szeretetet, amivel a nézők körülveszik, és igyekszik minél többet visszaadni ebből. Még az is lehet, hogy a képernyőre is visszatér miattuk.

„Nagyon jó érzés találkozni a szurkolókkal, hihetetlen számomra, hogy mekkora fanatizmus van bennük, de nagyon örülök, hogy ez az egész így alakult. Nagyon kitartóak a rajongók, én pedig nagyon hálás vagyok neki, szóval kötelességemnek érzem, hogy rendelkezésükre álljak, ha tudok” – árulta el Tomi, utalva az Exatlon közönségtalálkozójára is.

A jövővel kapcsolatban sok mindenre nyitott vagyok, de nem tudom még mihez kezdek. Saját vállalkozásban, illetve az egészséges életmód vonalban is gondolkozom, de mivel ez volt az első tévés szereplésem, ami nekem nagyon tetszett, így tulajdonképpen nyitott vagyok ilyesmire is. Gondolok itt az Exatlonon kívüli dolgokra is, bár nem mindent vállalnék el azért, de meglátjuk

– tette még hozzá sejtelmesen.