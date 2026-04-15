Elképesztő átalakulás! Ledobta a textilt az Exatlon Bajnoka

Szerda este eldőlt, melyik férfi versenyző a biztos párbajozó. Az Exatlon Hungary e heti első végjátékában bár eleinte nagyon elhúztak a Bajnokok, végül a Kihívók nyertek. A pirosak veresége ahogy az élmény játékon, úgy most sem Kenderesi Tomin múlt, aki mindkét nap két-két pontot hozott csapatának.

Exatlon: Megtáltosodott Hópihe

Nagyon megváltozott Kenderesi Tamás megítélése, amióta hatalmas küzdelemben legyőzte csapattársát a műsor második párbajában. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnoka akkor bemutatta a szív diadalát, hiába volt esélyesebb ellenfele, Filutás Viktor személyében, de azt a győzelmet az olimpiai bronzérmes úszó akarta jobban. Tomi akkor azt mondta, hogy a párbaj szerinte fordulópont lesz számára az exatlonos teljesítményében. És így is lett, ezen a héten a Bajnok férfiak közül neki a legjobb a teljesítménye, négy pontot szerzett, csapattársai nagyon büszkék rá.

Megcéloztam a két győzelmet és így is lett! Az, hogy a csapat engem kiemelt, hogy büszkék rám, nagyon-nagyon jól esett. Ráadásul még a legjobb versenyzőként is én futottam a férfiak közül a végén, az nekem hatalmas megtiszteltetés, hogy ők rám gondoltak, nekem kellene futnom. Örülök, hogy elérkeztem erre a pontra, könnyebben is mozgok a pályán, nagyon jól érzem magam, remélem ezt tudom folytatni!

– mondta a műsorban az úszó, akit csapattársai Hópihének neveztek el és aki a keddi adásban először póló nélkül futott.

Nagy Beni le akarja törni Kenderesi Tomi szarvát

A Kihívóknak is feltűnt, mekkora fejlődésen ment keresztül Tomi, aki mintegy 15 kilót fogyott, így sokkal gyorsabb is lett a pályákon.

„Most ott tart a sztori Tominál, hogy nem ő a legrosszabb statisztikájú Bajnok, majdnem az összes fiút megverte a héten. Szerintem nála most felszakadt egy gát, most már bárkit meg tud verni. Én ezt a szarvat azért visszább verném!”