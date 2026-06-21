57 éves lett Keleti Andrea: „Már látom, hogy kevesebb van előttem, mint mögöttem”

Nemrég ünnepelte az 57. születésnapját a táncművész, amelyet tudatosan a feltöltődésnek szentelt. Keleti Andrea fodrásznál és masszázson is járt, és persze a szeretteivel is minőségi időt töltött.

Keleti Andrea kora ellenére bomba formában van (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Keleti Andrea táncosaival is ünnepelt

„A férjemmel ebédeltünk, este pedig a táncosaim szerveztek egy csajos programot: egy salsaestre készültünk a Lánchídnál. Viszont leszakadt az ég, így végül csak beszélgettünk egy jót. Voltak, akik továbbmentek bowlingozni, én viszont ünnepélyes keretek között hazamentem” – kezdte Andi nevetve a hot!-nak.

A sikeres, bombasztikus formában lévő táncos mögött támogató háttér áll, így számára nem kérdés, hogy az élet ajándékai közül a családja jelenti a legdrágább kincset.

A legbüszkébb a családomra, a gyermekeimre és a férjemre vagyok.

„Egészséges, szerető közeg vesz körül, akik mindig mindenben támogatnak, én pedig igyekszem a tőlem telhető legtöbbet adni nekik.”

A táncos nem foglalkozik az évszámokkal, helyette a következő éveket tervezgeti

(Fotó: hot! magazin/archív)

„Tele vagyok álmokkal és tervekkel, mint korábban”

Bár a személyisége nem változott az évek alatt, az idő múlása elhozott egy fontos felismerést a bombázó táncosnőnek, aki tele van energiával és esze ágában sincs lassítani.

A harmincéves és a mostani énem sok mindenben hasonlít.

„Az egyetlen különbség az, hogy látom: kevesebb van előttem, mint mögöttem. Fiatalon az ember úgy érzi, hogy végtelen ideje van, most viszont tudatosabban gazdálkodom az időmmel. Ennek ellenére ugyanúgy tele vagyok álmokkal és tervekkel, mint korábban. A férjemmel mindig kitalálunk valamit, amit meg is valósítunk. Az elmúlt években építkeztünk, már a költözés előtti utolsó simításoknál tartunk. Kisebb otthonba költözünk, már nincs szükségünk akkora házra” – árulta el Keleti Andrea születésnapja alkalmából készített interjú során.

„Eszem ágában sincs leállni”

A születésnapos a férjével jóban-rosszban elválaszthatatlanok, ám egyáltalán nem létezik titkos recept a boldogságukra.

„Nagyon szerencsések vagyunk, mert egyforma a habitusunk és a lendületünk.”

Néha azért előfordult, hogy másként láttuk a terveinket: a férjem fiatalabb nálam, így ő még gőzerővel hajtotta a munkát, én viszont már azon kaptam magam, hogy szeretnék egy kicsit visszavenni.

„Persze eszem ágában sincs teljesen leállni, de vágytam rá, hogy kevesebb kötelezettségem legyen.”

Zoltán és Andrea imádnak kettesben utazni, legközelebb Ciprus felé veszik az irányt.

„A huszonöt és huszonegy éves gyermekeink már örülnek annak, ha nélkülük utazunk, mi pedig élvezzük a kettesben töltött nyaralásokat. Három-négy napos utazók vagyunk: megérkezünk a célállomásra, megkóstolunk minden helyi halat és rákot, amit csak kínálnak, azután élményekkel tele hazatérünk” – mesélte Keleti Andi.