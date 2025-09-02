Elképesztően szexi: Keleti Andrea fotói felrobbantották az internetet

Keleti Andrea az utóbbi időben egyre több fürdőruhás fotót oszt meg magáról a közösségi oldalán. Ez pedig érthető is, hiszen a táncosnő alakja káprázatos.

Keleti Andrea Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Keleti Andrea egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A csinos táncosnő a nyaralásáról mutatott néhány képet, az első kettő pedig egyből megragadták a rajongók figyelmét, hiszen ott Keleti Andrea bikiniben látható.

Fotók láttán a rajongók is odavannak, nem győzik a szépségét dicsérni.

Csini vagy Andi

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Nagyon jó pihenést kívánok neked

- jegyezte meg egy másik követő.

Íme a szexi fotó Keleti Andreáról: