„Belecsaptunk” – brutálisan dögös fotóval robbantotta fel a netet az 56 éves Keleti Andrea

Keleti Andrea
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 13:30
jetskiDubaj
A táncosnő és férje a télből a nyárba menekültek. Keleti Andrea elképesztő képeket posztolt.

Keleti Andrea elképesztően jól néz ki. A táncosnő és férje egészen Dubajig utaztak, ahonnan káprázatos fotókat posztolt. 

Keleti Andrea nem csak a táncparkettet, de a vízi járműveket is meghódítja
Keleti Andrea nem csak a táncparkettet, de a vízi járműveket is meghódítja
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Keleti Andrea a jetskik királynője

Keleti Andrea igazi istennőként tündököl a jetskin. A táncosnő egészen Dubajig menekült férjével, hogy kikapcsolódjanak, és egy kicsit élvezzék a jó időt. Teljes mértékben megértjük, hiszen a februári tél miatt kicsit kesergős a hangulata az időjárásnak.

És, ha már idáig elutaztak, azonnal jetskire pattantak a férjével, és ketten szelték a habokat. Andi a mellény alatt egy bikinit viselt, csodaszép vörös haját csak egy napszemüveggel dobta fel, de így is nem hétköznapi kinézetet varázsolt magának.

Nem is húzzuk tovább a szót, már mutatjuk is a képeket:

 

