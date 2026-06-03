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Durván beleszálltak Katona Szandrába: „Vagy botoxoltatott vagy meghízott”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors katona szandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 07:50 / FRISSÍTÉS: 2026. június 03. 07:51
tv2kincsvadászok
Nem kímélték a kritikusok, de mindenre megvan a magyarázat. Katona Szandra egy előnytelen szettben jelent meg a Kincsvadászok forgatásán.

Katona Szandra, a Kincsvadászok egyetlen női szereplője a kritikák kereszttüzébe került, miután teljesen fehét ruhában és hátra fogott hajjal jelent meg a Kincsvadászok műsorában. 

Katona Szandra szettjére kiakadtak.
Katona Szandra szettjére kiakadtak. Fotó: (fFotó: TV2)

A Kincsvadászok közösségi oldalán rögtön záporoztak a kommentek a női szereplő drasztikus változását firtatva. „Nem előnyös Szandinak a teljesen fehér öltözék, mert a fehér szélesít, kövérít.” „Én is észrevettem: vagy botoxoltatott vagy meghízott.” „Fel van fújva a feje, biztosan feltöltette magát.” „Meghízott, nem keveset.” „Püffedt lett ez a Szandra.” - írták többek között a videó alá, vette észre a Blikk.

Ahogyan a felvételeken is látszik, Katona Szandra arcával csupán egy optikai csalódás történt, amely a hátrafogott haj, és a teljesen fehét ruha, illetve a reflektorfények összességének köszönhető. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint amikor leengedett hajjal, természetesebb körülmények között is ugyanezt a ruhadarabot viselte:

Ez alatt a videó alatt ugyanis dicsérik a megjelenését, és valóban nyoma sincs a képernyők előtti hatásnak. A botrány után Katona Szandra kijelentette:

„Soha többé fehér a kamerák előtt! Amit az életben megdicsérnek, az nem mutat jól a képernyőn” – fogalmazott. 
 

 

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