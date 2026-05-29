"Miből futja erre?" - A fejét fogta Tilla a Kincsvadászokban

A foglalkozásával nyűgözte le egy eladó, Eszter a Kincsvadászok kereskedőit. Eszter egy nagyszüleitől örökölt retro tárggyal érkezett a műsorba, ám foglalkozásával hamarabb levette a lábáról a kereskedőket, mint magával a családi tárggyal.
Gyógypedagógusként Eszter kutyás terápiával segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését. A téma azonban gyerekkori emlékeket is ébresztett Molnár Viktorban és Fejes Tamásban.
Egy másik eladó, Kriszta a Távol-Keleten töltött évei alatt vásárolt varázsszőnyegét bocsátotta áruba, de a hobbi-gyűjtő különleges korall nyaklánca és személyes élményei is felkeltették még Tilla és Balázs érdeklődését is.
Miből futja erre?
- tette fel a kérdést a műsorvezető, majd szinte azonnal nevetésben tört ki, a saját kérdése hatására.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.